Demo in Berlin: Grevesmühlener Busunternehmer fordert Hilfe in Corona-Krise

Grevesmühlen/Berlin

Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen, Berlin am Mittwoch war eine Reise wert. Doch in den zahllosen Reisebussen, die an diesem Tag den Verkehr in der Berliner Innenstadt teilweise lahmlegten, saß nicht ein einziger Tourist.

Am Steuer saßen die Reiseunternehmer und ihre Angestellten, denen nicht nur langsam die Geduld sondern auch das Geld ausgeht. Mittendrin unter den Protestlern in ihren Reisebussen: Thomas Krohn aus Grevesmühlen.

Thomas Krohn unterstützt unter anderem die Grevesmühlener Sportvereine. Quelle: Prochnow

Der Busunternehmer war mit zwei Fahrzeugen in die Hauptstadt gefahren. Von dort berichtet er: „ Berlin, Ende Mai, traumhaftes Wetter. So herrlich das klingt, so ernst ist die Lage. Wir hätten so gerne unsere sehenswerte Bundeshauptstadt Schulklassen oder Kreuzfahrern gezeigt, stattdessen mussten unsere Reisebusse leer nach Berlin fahren, um den Anliegen der Reisebustouristik Ausdruck zu verleihen.“

Buskonvoi rund um die Binnenalster vor drei Wochen

Vor wenigen Tagen hatte Krohn bereits an einem Konvoi nach Hamburg teilgenommen, in einer beeindruckenden Vorstellung versammelten sich hunderte Busse rund um die Binnenalster. Auch dort machten die Unternehmer auf ihre ernste Lage aufmerksam. Und die ist seitdem nicht besser geworden.

Denn während Hotels, Restaurants, Zeltplätze und Freibäder langsam ihren Betrieb wieder hochfahren, bleiben die Busse weiterhin aufgrund der Auflagen im Rahmen der Pandemieeindämmung auf den Parkplätzen stehen – und zwar ohne Fahrgäste.

Dabei hatte Thomas Krohn nicht nur einen nagelneuen Bus angeschafft, auch der Reisekatalog 2020 übertraf alles, was er in den Vorjahren im Angebot hatte. Nun ist bereits mehr als die Hälfte des Jahresgeschäftes Corona zum Opfer gefallen.

Von Michael Prochnow