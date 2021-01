Schönberg

Dietrich Voß gehört zu jener Sorte Mensch, die sich nicht nur mit vielen Dingen beschäftigen, sondern auch eine Meinung und oft auch eine Erklärung dafür haben. In den Denkanstößen, die am Wochenende in der Zeitung veröffentlicht werden, greift er weltliche und geistliche Themen auf. Die sind nicht nur interessant zu lesen, sie sorgen auch dafür, dass Themen angesprochen werden, die sonst vielleicht nur am Rande Erwähnung gefunden hätten. Nun gibt es die Denkanstöße auch zum Nachlesen als Buch. Der Schönberger Pastor im Ruhestand hat nun einige dieser Texte ausgewählt, die auf 107 Seiten nachzulesen sind. Das Buch ist erhältlich in der Buchhandlung Hempel und im Volkskundemuseum Schönberg, der Erlös geht als Spende an den Schönberger Musiksommer. Dietrich Voß war viele Jahre Pastor in Schönberg, im Herbst 2004 ging er in den Ruhestand.

Von Michael Prochnow