Denkwürdige Mai-Demos in Mecklenburg: So wurde am 1. Mai demonstriert

1919 war der 1. Mai erstmals Feiertag in Deutschland – als Tag der Arbeit, Tag der Arbeiterbewegung, Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse oder Maifeiertag. „Der 1. Mai war der Kampftag der Arbeiterklasse und diente dazu, für die Rechte der Arbeiter einzustehen“, erzählt Fabian Scheller, Regionsgeschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB) für die Region Rostock-Schwerin, sprich: für die Region Mecklenburg. Die Bedeutung des Tages ist unverändert, auch wenn bereits viel erreicht wurde.

Der Ursprung des Tages liegt in der nordamerikanischen Arbeiterbewegung – am 1. Mai 1886 riefen die dortigen Gewerkschaften zu einem mehrtägigen Generalstreik auf. Über 400 000 Beschäftigte streikten und demonstrierten, teils tagelang. Ein Teil der Forderungen umgesetzt wurde.

Demonstrieren für bessere Bedingungen

Seit dem 1. Mai 1890 haben die US-Amerikaner nach acht Stunden Arbeit frei. Und die Bewegung mit ihren Forderungen nach besserer Bezahlung und besseren Arbeitsbedingungen schwappte nach Europa über. In Deutschland beteiligten sich bereits 1890 gut 100 000 Arbeiter an den Demonstrationen.

„Ein historischer Tag über die Zeiten und politischen Systeme hinweg“, so Fabian Scheller. „An den historischen Plakaten sieht man die sozialen Errungenschaften der Arbeiterwelt, wie den bezahlten Urlaub oder das freie Wochenende!“, erzählt er aus dieser „Geschichte zum Anfassen mit all den erreichten Dingen, um die Arbeitswelt lebenswerter zu machen.“

Allerdings war die Aussage zu DDR-Zeiten eine andere: Planerfüllung und Wettbewerb statt Kampf um bessere Arbeitsbedingungen, wie in anderen Ländern.

Grevesmühlen

„Überzeugendes Bekenntnis zur Politik unseres Staates“, titelte die Ostsee-Zeitung 1978 im Bericht über die Maikundgebung. „Die Werktätigen aus allen Betrieben und Einrichtungen des Kreises waren frohgestimmt zur Maidemonstration gekommen, um ihr festes Vertrauen zur Politik des IX. Parteitages zum Ausdruck zu bringen, die für jedermann soziale Sicherheit und ein Leben in Glück und Frieden garantiert.“

„Die meisten haben diese Demonstrationen als lästige Pflicht empfunden“, erzählt der Grevesmühlener Stadtarchivar Alexander Rehwaldt (50). Man musste mitmachen – mit dem Betrieb, der Schule oder dem Verein.

Mit Fahnen und Transparenten („Unser Dank gilt der Partei der Arbeiterklasse“) zogen die Menschen an den Tribünen vorbei. Auf den Tribünen saßen die Entscheidungsträger und winkten. Aus der Zeitung: „Die Arbeiter, Genossenschaftsbauern und anderen Werktätigen aus der Mehrzahl der Arbeitskollektive waren mit erfüllten Plänen zur Maidemonstration gekommen ...“

Wismar

Die Zeitung „Neues Deutschland“ schrieb am 1. April 1950: „Für den Landkreis Wismar und die Stadt wurden zwei Maikomitees gebildet, deren Vorbereitungsarbeiten bereits in vollem Gange sind. Fortschrittliche Künstler haben sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen, um den Betrieben bei der Ausschmückung ihrer Werkstätten helfend zur Seite zu stehen.“

„So ehren die Werktätigen den 1. Mai“ titelte die Berliner Zeitung 1951. Aus Wismar wird berichtet: „Eine der größten Kalihallen Europas, die gegenwärtig in Wismar entsteht, will die Hafengemeinschaft Wismar 15 Tage vor dem festgesetzten Termin fertigstellen.“

Und auch sonst ging es immer um mehr Leistung für den Sozialismus. Neues Deutschland, 1952: „Die Werftarbeiter stehen den Hüttenwerkern nicht nach. Sie legten in der Mathias-Thesen-Werft in Wismar zu Ehren des Internationalen Kampftages der Werktätigen den Kiel für die ersten beiden 1000-Tonnen-Motorfrachtschiffe.“

Bad Doberan

Grevesmühlens Stadtarchivar Alexander Rehwaldt (50) lebte damals in Bad Doberan und spielte im Jugendblasorchester das Flügelhorn. „ Erster Mai war immer Großeinsatz für uns, es war anstrengend und witzig!“ Frühmorgens spielte das Jugendblasorchester in Bad Doberan, dann ging es weiter nach Kühlungsborn und Rerik. „Aber am schönsten war es immer nachmittags in Nienhagen bei dem kleinen Dorffest, dort bekam jeder 10 Mark fürs Mitmachen!“

Er erinnert sich an die schönen Maifeste nach den politischen Umzügen, „wo dann das Politische komplett ausgeblendet wurde.“ In Doberan gab es am Rosengarten das Volksfest mit Musik, Bratwurst und Bier. „Wir haben uns als Kinder einen Spaß draus gemacht, von den Betrunkenen die Pfandgläser und -flaschen zu stibitzen und uns damit was zum Taschengeld dazuzuverdienen“, erinnert sich Alexander Rehwaldt.

Rostock

„Von gewaltigem Eindruck waren auch die Kundgebungen in Rostock, wo etwa 100 000 Menschen demonstrierten, ferner in Wismar, Stralsund und Greifswald, wo gleichfalls Zehntausende marschierten und große Kundgebungen die Umzüge abschlossen. Im Lande Mecklenburg haben sich schätzungsweise fast eine Million Menschen. an den Maiveranstaltungen beteiligt.“ So berichtete die Zeitung „Neues Deutschland“ am 3. Mai 1947 auf ihrer ersten Seite.

„Je stärker der Sozialismus, desto sicherer der Frieden“, steht auf dem Plakat zwischen den Menschen auf dem Neuen Markt in Rostock. „Ehre den Helden der Sowjetarmee“ auf einem anderen – die Losungen sind überall ähnlich. Und auch die Bilder ähneln sich – Kinder mit festlich geschmückten Stäben und dem Pionierhalstuch, die Erwachsenen in ihrer Arbeitskleidung und mit der Nelke im Knopfloch.

Online-Demos zu Corona-Zeiten

Zum 1. Mai 2020 sind keine Demos erlaubt durch die Corona-Beschränkungen. Der diesjährige DGB-Slogan („Solidarität heißt in diesem Jahr: Abstand halten!“) galt schon vor Corona, passt aber nun besonders gut. „Das Wichtigste ist, dass wir Zusammenhalt symbolisieren!“, kommentiert Fabian Scheller. Denn gerade jetzt zeige sich das soziale Ungleichgewicht, das viele Arbeitnehmer die Folgen der Corona-Krise besonders hart spüren lasse.

„Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass wir alle gut durch die Zeit kommen“, so Fabian Scheller. Ein 1. Mai ohne Demo ist nun ein „historischer Bruch“. Die Gewerkschaften in der DGB Region Rostock-Schwerin nutzen den Tag, um „sich bei den Kolleginnen und Kollegen zu bedanken, die uns – mit hohem Risiko für die eigene Gesundheit – vor dem Virus schützen, unsere Versorgung gewährleisten und die öffentliche Sicherheit aufrechterhalten.“

Unter dem Motto „Wir sind da. Wir sind viele. Wir demonstrieren online.“ startet der DGB am 1. Mai um 11.00 Uhr ein interaktives Online-Livestream-Event aus dem Gewerkschaftshaus in Berlin, zu sehen auf www.dgb.de/erstermai und auf Youtube, Facebook und Instagram mit dem Hashtag: #SolidarischNichtAlleine

