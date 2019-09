Selmsdorf

Mitarbeiter der Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft (IAG) machen sich Sorgen um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Sie fordern die Landesregierung dazu auf, über die Zukunft der rund 130 Beschäftigten nicht vorschnell und leichtfertig zu entscheiden.

Das geht aus einem Schreiben des stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Jens Szabries an drei Minister hervor: Finanzminister Reinhard Meyer ( SPD), Umweltminister Till Backhaus ( SPD) und Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU). Sie sollten die Beschäftigten des landeseigenen Unternehmens besuchen und sich selbst ein Bild von deren Arbeit machen, heißt es in dem Brief. Vor der Ankündigung, die Deponie Ihlenberg 2035 zu schließen und bereits ab 2020 die Menge des angenommenen Abfalls zu reduzieren, habe niemand mit den Mitarbeitern gesprochen. Kein Konzept sei mit dem Betriebsrat diskutiert worden. Bisher seien die Medien die einzige Informationsquelle der Belegschaft. Sie sei von der Ankündigung völlig überrascht worden. Nach der Berichterstattung habe das Telefon des Betriebsrates nicht stillgestanden. Bei den Kollegen entstanden viele Fragen, wie: Heißt 25 Prozent weniger Abfall auch Wegfall jedes vierten Arbeitsplatzes? Wie soll die Entsorgungssicherheit in Mecklenburg-Vorpommern nach 2035 sichergestellt werden? Warum sollen knapp zwei Millionen Tonnen Deponiekapazität trotz vorhandener Infrastruktur und Fachkräften nicht genutzt werden? Und wieso solle die IAG daran gehindert werden, Gelder für die Nachsorge nach der Schließung der Deponie selbst zu erwirtschaften?

Ein weiterer Kritikpunkt: Die Gemeinde Selmsdorf sei von der Landesregierung bisher nicht eingebunden worden. Nach der Ankündigung der Minister sagte der Selmsdorfer Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD) auf Anfrage der OZ, er halte den Plan, die Deponie Ihlenberg 2035 zu schließen, für nicht sinnvoll und auch nicht umsetzbar. Kreft sagte über die Erklärung der drei Schweriner Minister: „Ich kann es sowohl ökonomisch als auch sozial nicht nachvollziehen.“ Er habe die Mitarbeiter im Blick. Der Selmsdorfer Bürgermeister erklärte: „Die Menschen leben hier mit ihren ­Familien. Da sehe ich eine Verantwortung.“

Von Jürgen Lenz