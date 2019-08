Grevesmühlen

Medizinische Studien belegen, dass jeder Mensch drei depressive Phasen durchlebt. Die einen haben ein Umfeld aus Familie und Freunden, das sie auffängt. Andere dagegen nicht. Sie fallen – mitunter tief und immer tiefer.

Aus ihrem Loch scheint auch Andrea T. (Name von der Redaktion geändert) nicht herauszukommen. Sie findet Halt und Ablenkung in der Tagesstätte „Kogge“ der Diakonie im nördlichen Mecklenburg in Grevesmühlen – eine Einrichtung für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen.

Ein Leben nur für andere

Die 52-Jährige sitzt auf der kleinen Couch in einem der vier Räume, die den Besuchern der Tagesstätte zur Verfügung stehen. Irgendwie wirkt sie wie auf dem Sprung; lehnt sich mal vor, mal zurück, ist unruhig. Das scheint sie das gesamte Leben begleitet zu haben. Mit ihrem Mann hatte Andrea T. mehr als 20 Jahre einen Landwirtschaftsbetrieb im Landkreis Ludwigslust. Keinen Tag Urlaub, nebenbei Kinder großziehen, immer präsent sein, immer funktionieren, nie Zeit für sich haben. Irgendwann schrie der Körper: Nein! So geht es nicht weiter! Sie brach zusammen, ohne zu wissen, woran es lag.

Burnout – ein Begriff, der in solchem Zusammenhang schnell verwendet wird. Aber bei Andrea T. steckt mehr dahinter. Das wird klar, als sie Bruchstücke aus ihrem Leben preisgibt. Sie redet nicht gern darüber. „Ich habe es lange Zeit selbst nicht gewusst, dass es mit ihm zusammenhängt“, sagt sie. Gemeint ist ihr Bruder. Es lässt sich aus ihren Erzählungen nur erahnen, was er für ein Mensch war.

2011 ist er verstorben, begraben in dem kleinen Ort, in dem sie wohnte. „Der Friedhof war gegenüber dem Wohnhaus. Immer, wenn ich aus dem Küchenfenster schaute, war er präsent. Von morgens bis abends. Es war nicht mehr mein Zuhause“, sagt sie nachdenklich. Gesundheitlich ging es bergab, ebenso mit ihrer Ehe. Diagnose: Borderline- und posttraumatisches Stresssyndrom.

Sieben Jahre ist sie nun schon krank, hat Traumatherapien und Aufenthalte in Tageskliniken hinter sich. Sie machte einen Schlussstrich, kehrte ihrem Dorf und dem alten Leben den Rücken, zog nach Schönberg – und versucht, ihr Leben auf die Reihe zu bringen.

Antrag beim Landkreis stellen

Tagesstruktur erlernen. Selbstständigkeit fördern. Eine persönliche Lebensperspektive erarbeiten. Kreativ sein. Vieles, das sich die Tagesstätte „Kogge“ auf die Fahnen geschrieben hat, erscheint für gesunde Menschen so selbstverständlich. Für die Besucher ist es ein großer Schritt. „Das erste Ziel des Tages ist, aufzustehen und hierherzukommen“, umschreibt Ergotherapeutin Irene Doß.

Irene Doß, Ergotherapeutin: „Wir rücken die Eigenständigkeit in den Fokus. Der psychische Zustand der Besucher ist jeden Tag ein anderer.“ Quelle: JANA FRANKE

Acht psychisch Beeinträchtigte im Alter von 28 bis 64 Jahren werden derzeit in der Einrichtung im Grünen Weg in Grevesmühlen betreut. Platz ist für 15. Das Gesundheitsamt des Landkreises entscheidet darüber, ob die Tagesstätte besucht werden darf; dort muss der entsprechende Antrag gestellt werden. Voraussetzungen sind unter anderem, dass die Einkommensverhältnisse überschaubar sind, kein akutes Suchtproblem besteht und keine geistige Behinderung im Vordergrund steht.

„Je nach Grad der psychischen Beeinträchtigung wird für einige Wochen oder sogar für ein Jahr ein Platz genehmigt“, erklärt Irene Doß. Danach kann ein Antrag für eine Verlängerung gestellt werden. Ein solcher ist Andrea T. genehmigt worden.

Seit dem 6. November 2017 wird sie jeden Wochentag von Schönberg nach Grevesmühlen gebracht und abends wieder nach Hause gefahren. „Am schlimmsten sind die Wochenenden und die Urlaubstage“, erklärt sie. Dann schließt sie sich in ihren vier Wänden ein, geht nicht raus – nicht einmal zum Einkaufen. „Ich habe auch keinen Spiegel zu Hause, aus Panik davor, was ich dort sehe“, sagt sie und hält tapfer die Tränen zurück. Sogenannte Flashbacks begleiten sie jeden Tag, schlimme Erinnerungen kommen dann hoch. „Nähe kann ich nicht zulassen. Wenn sich von hinten jemand nähert, gerate ich in eine Art Schockstarre.“

Lernen, sich wieder zu mögen

Sie ist noch mitten in einer Traumatherapie; muss lernen, sich selbst zu finden und wieder zu mögen. An eine Therapie zu kommen, ist ein langer Weg. Geduld ist gefragt. Andrea T. schüttelt den Kopf. „Das ist nicht einfach. Zu verstehen sind die Wartezeiten von einem halben bis zu einem Jahr jedenfalls nicht.“

Regelmäßige Therapiestunden und wertvolle Unterstützung erhält Andrea T. zusätzlich vom Team der Psychiatrischen Institutsambulanz Grevesmühlen.

Mit sich selbst, so gibt sie zu, beschäftigt sie sich im Moment selten; verdrängt ihre Probleme. Stattdessen stürzt sie sich in ihre Tätigkeit als Tagesstättensprecherin. „Ich helfe den anderen“, sagt sie stolz – aber auch in dem Wissen, dass ihre Erlebnisse und Empfindungen, die sie mehr als 20 Jahre verdrängt hat, einfach wegschiebt. Sie lächelt nur leicht, wenn man sie darauf anspricht. „Ich weiß“, sagt sie dann fast entschuldigend.

Ein Tag voller Struktur

Um 8 Uhr beginnt der Tag in der Tagesstätte mit einem gemeinsamen Frühstück. Um 9 Uhr treffen alle Besucher zu einer Morgenrunde zusammen. Auf dem Wochenplan steht geschrieben, welche Therapien am Tag angeboten werden – Handwerk, kognitives Training, Hauswirtschaft und Kochen. Heute steht Andrea T. in der Küche. Für alle gibt es Senfei. Wunschessen.

Entspannung findet sie auch in der kreativen Zeit. Einen Kerzenständer gestaltet sie aus Holz und einem Weinglas. Sie klebt einen Seestern auf den Holzständer und wickelt ein Seil um das Glas. Maritimes – das liebt die 52-Jährige. „Nichts mit Glitzer und kunterbunt“, sagt sie lächelnd.

Entspannung findet Andrea T., wenn sie kreativ sein darf. Quelle: JANA FRANKE

Heute ist ein guter Tag für Andrea T. Das ist nicht immer so mit psychisch Kranken. „Jeder Tag ist anders, wir müssen auf die Befindlichkeiten eingehen“, weiß Irene Doß. „Aber hier ist ein geschützter Rahmen, hier können die Besucher so sein, wie sie sind, ohne sich erklären zu müssen.“

Um 12.30 Uhr werden die „Mittagskinder“ abgeholt, wie Andrea T. die Besucher liebevoll nennt, die bereits nach dem Mittagessen nach Hause fahren. Der Bus, der sie selbst nach Hause bringt, startet um 15 Uhr. Eine Stunde später sitzt sie dann in ihrem Wohnzimmer – eingeigelt, ohne soziale Kontakte. „Ich hoffe, dass das alles wieder anders wird“, sagt sie nachdenklich. Aus ihrem Loch herauskommen? Ja, das will sie! Die Tagesstätte des Diakoniewerks hilft ihr dabei.

Von Jana Franke