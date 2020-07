Klütz/Stellshagen

Natürlich kennen Sie Schloss Bothmer, Mecklenburgs größte barocke Schlossanlage mit dem wunderschönen Park, das seit der aufwendigen Sanierung durch das Land in voller Schönheit erstrahlt. Und wahrscheinlich haben Sie auch längst vom Gutshaus Stellshagen gehört, Inhaberin Gertrud Cordes präsentiert dort nicht nur wunderbares (und vor allem sehr gesundes) leckeres Essen, die Ruhe, die dieser Ort ausstrahlt, ist allein einen Ausflug Wert. Beide Orte liegen übrigens nur wenige Kilometer voneinander entfernt und sind über einen Wanderweg, der am Küchengarten des Schlosses vorbeiführt, miteinander verbunden.

Etwas abseits dieses Weges steht der Mäuseturm, der jetzt im Sommer durch Büsche und Bäume nicht ganz leicht zu finden ist, aber der einen Besuch lohnt. Zwar lässt sich der Turm nicht betreten, aber er ist ein wunderbarer Grund, vor allem mit Kindern Geschichten von Rittern und Zauberern zu erfinden, die dort womöglich gelebt haben. Oder immer noch leben? Wer weiß.

Der Mäuseturm, im Winter ist er deutlich zu sehen, jetzt muss man schon ein wenig suchen. Quelle: Archiv

Die Auflösung der Geschichte des Mäuseturms ist übrigens ziemlich überraschend: Der Mäuseturm liegt auf einem kleinen Hügel, was mit seinem Ursprung zu tun hat. Den kleinen Turm ließ die Gräfin Bertha von Bothmer im 19. Jahrhundert erbauen. Sie hatte ursprünglich auch einen kleinen Teepavillon am Fuß des Turmes einrichten lassen. Wie Frau Gräfin kann man an dem Türmchen eine Rast einlegen und über die Felder blicken. Den Tee muss man sich heute selber mitbringen. Dafür kann man aber die Ruhe genießen und dem Gezwitscher der Vögel lauschen.

Von Michael Prochnow