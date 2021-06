Der Deal ist (fast) sicher: Amazon-Ansiedlung in Nordwestmecklenburg

Grevesmühlen/Upahl

Eine Unterschrift unter den Verträgen gibt es noch nicht, aber die Verhandlungspartner sind sich ein gutes Stück näher gekommen. Seit Monaten ringen die Stadt Grevesmühlen und die Gemeinde Upahl darum, den ersten großen Deal für den Großgewerbestandort an der A 20 einzufädeln. Mit dem Bau eines Logistikzentrums soll der Startschuss für die mehr als 40 Hektar große Fläche fallen, doch noch immer hat der Investor, die Firma Equalbase aus Singapur, die weltweit Immobilienstandort entwickelt, keine endgültige Entscheidung gefällt. Dabei sollte bis Anfang Mai alles geregelt sein. So der ursprüngliche Zeitplan, der schließlich auf Ende Mai und dann auf Anfang Juni und nun erneut verschoben wurde.

Entscheidung verzögert sich weiterhin

Nun haben Stadt und Investor eine gemeinsame Mitteilung herausgebracht. Dort heißt es, dass „die geplante Großinvestition eines Logistikunternehmen am geplanten Großgewerbestandort Upahl/Grevesmühlen sich in einer finalen Abstimmungsphase befindet. Wie uns das Unternehmen Equalbase aus Singapur vorgestern informierte, werden die Details der Vertragsangelegenheiten zwischen ihnen und ihrem möglichen Mieter aktuell noch besprochen.“ Bei dem möglichen Mieter handelt es sich nach OZ-Informationen um Amazon. Weder Equalbase aus Singapur noch der Konzern selbst beziehungsweise die Stadt Grevesmühlen und die Gemeinde Upahl antworten auf Fragen nach dem Mieter. Dementiert wird es allerdings auch nicht. Der US-Konzern baut gerade mit Höchstgeschwindigkeit seine Infrastruktur aus, an mehreren Standort werden Logistik- und Verteilzentren entwickelt und gebaut.

Dass die Entscheidungen zu dem Standort noch nicht abgeschlossen werden konnten, bedeute laut der Mitteilung zwar eine gewisse Verzögerung der endgültigen Weichenstellung. Das sei jedoch normal bei solchen Großprojekten.

Das ist Amazon 1994 gründete Jeff Bezos Amazon als zunächst reinen Buchversand. Die Idee eines elektronischen Buchgeschäfts entstand zusammen mit dem Investor David E. Shaw, als Bezos in dessen Finanzunternehmen D. E. Shaw & Co. arbeitete. 1994 verließ er es, um die Idee allein weiterentwickeln zu können, und gründete noch im selben Jahr das Stammhaus – das US-amerikanische Mutterunternehmen Amazon.com – im US-Bundesstaat Washington als Onlinebuchhandlung (online bookstore). Im Juli 1995 verkaufte das Unternehmen auf seiner Internetplattform sein erstes Buch. Bereits 1996 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 15,7 Millionen US-Dollar und es steigerte ihn 1997 auf 147,8 Millionen Dollar. Der Sitz der Konzernzentrale ist Seattle im US-Bundesstaat Washington, die europäische Unternehmenszentrale und Verwaltungssitz befinden sich in Luxemburg. Im Januar 2021 erwarb Amazon elf Boing 737-300, um die Flugzeugflotte, die bis dahin aus geleasten Frachtflugzeugen bestand, um eigene Flugzeuge zu erweitern. Kurz darauf verkündete Jeff Bezos seinen Rückzug, der 57-Jährige tritt nach rund 27 Jahren einen Schritt zurück und übergibt den Vorsitz im dritten Quartal 2021 an seinen langjährigen Kronprinzen Andy Jassy, der die Cloud-Sparte leitet. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 386 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. In Deutschland war Amazon 2020 mit einem Umsatz von 29,5 Milliarden Euro das umsatzstärkste US-Unternehmen in der Bundesrepublik.

Grevesmühlens Bürgermeister zeigt sich zuversichtlich

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler äußerte sich am Freitag folgendermaßen: „Stadt und Gemeinde gehen weiterhin von einer kurzfristigen Entscheidung des Investors aus. Die bis hierin erforderlichen Vorarbeiten dazu sind von Stadtverwaltung sowie Stadt- und Gemeindevertretung soweit erbracht worden, wie es bei dem aktuellen Verhandlungsstand mit dem Investor vertretbar ist.“ Alle weiteren Vorbereitungen wie beispielsweise die die Ausschreibung von Planungsleistungen oder Beschlüsse zum Kooperationsvertrag zwischen Upahl und Grevesmühlen würden unvermindert weiterlaufen.

Das Problem: Die Zeit drängt. Denn die Sommerpause steht unmittelbar bevor, Bauanträge müssen gestellt werden, die Stadtvertretung Grevesmühlen muss ebenso wie die Gemeindevertretung von Upahl die entsprechenden Beschlüsse fassen. Das Unternehmen aus Singapur hatte bereits Ende vergangenen Jahres angedeutet, dass der Mieter bis 2023 ein fertiges Logistikzentrum in Betrieb nehmen wolle. Ansonsten würde der Deal nicht zustande kommen. Der Bauantrag müsse spätestens 2022 gestellt werden.

800 neue Arbeitsplätze für das Logistikzentrum

Um die kritischen Stimmen zu diesem Projekt zu besänftigen, hatte der Investor im Vorfeld bereits damit geworben, dass das Logistikzentrum rund 800 Arbeitsplätze schaffen würde. Von den rund 42 Hektar, die das Gewerbegebiet umfassen würde, würde das Logistikzentrum allein 18 besetzen. Als Investitionssumme stehen rund 100 Millionen Euro im Raum. Sowohl in Upahl als auch in Grevesmühlen mehren sich indes Stimmen, die sowohl die Erschließung der Fläche, sie ist immerhin so groß wie 40 Fußballfelder, als auch den Bau der gigantischen Halle für das Logistikzentrum für völlig überzogen für die Region halten. In den politischen Gremien hatte es lange und kontroverse Debatten gegeben, dennoch hatte sich am Ende eine deutliche Mehrheit für den künftigen Großgewerbestandort ausgesprochen.

Für den Bau des Gewerbegebietes würden nach Aussage von Grevesmühlens Kämmerin Kristine Lenschow die Kosten für den Grunderwerb plus Steuern bei 8,6 Millionen Euro liegen. Die Kommunen könnten im Gegenzug für die Zeiträume von 2023 bis 2025 Grundstückserlöse von 5,5 Millionen Euro und für 2026 bis 2032 in Höhe von 5,550 Millionen Euro erzielen.

