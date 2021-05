Der Grevesmühlener Schilderwald: So bunt ist die Verkehrsregelung in der Wismarschen Straße

Grevesmühlen

Die Stadt Bohmte in Niedersachsen hat vor knapp zehn Jahren alle Verkehrszeichen abmontiert, um herauszufinden, ob der Verkehr im Chaos zum Erliegen kommen würde oder das Gegenteils eintreten würde. Die Überraschung: Es hat funktioniert. Grevesmühlen hat sich für einen anderen Weg entschieden, beziehungsweise die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises, denn die ist für Schilder aller Art zuständig. Wie es aussieht, wenn eine Behörde auf Nummersicher geht bei der Beschilderung, das können Verkehrsteilnehmer in der Wismarschen Straße bewundern. 38 Verkehrszeichen auf rund 300 Meter sind in Deutschland zwar bestenfalls Durchschnitt. Aber für einen Fahranfänger oder gar einen Fahrschüler ist der Schilderwald in Grevesmühlens Zentrum eine Herausforderung. Neu hinzugekommen sind übrigens diverse Einbahnstraßenschilder, damit auch ja kein Autofahrer in die falsche Richtung abbiegt. Das habe ich in den vergangenen Jahrzehnten zwar noch nie erlebt, aber sicher ist sicher.

Von Michael Prochnow