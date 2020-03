Der Renner: Winterferienprogramm in Schönberg

Schönberg

Das Winterferienprogramm der Stadtjugendpflege in Schönberg ist sehr gefragt bei Kindern und Jugendlichen. „Kochen im Jugendklub, Eiszauber Lübeck und Bowling sind bereits ausgebucht“, sagt Stadtjugendpflegerin Rabea Kielblock. Sie kündigt die erste Veranstaltung mit freien Plätzen an: „Wir fahren in die Kletterhalle Urban Apes nach Lübeck.“ Dort erklärt ein Trainer alles rund ums Klettern, Sichern und Abseilen. Treffpunkt ist am Mittwoch, den 12. Februar um 10.15 Uhr der Jugendklub in Schönberg, Feldstraße 28. Ende: gegen 13.45 Uhr. Mitfahren dürfen Kinder ab acht Jahren. Zu zahlen sind zehn Euro. Hinweis der Stadtjugendpflegerin: „Hallenturnschuhe mitbringen, ansonsten Ausleihe gegen Gebühr möglich.“

Soccerturnier in der Palmberghalle

Am Freitag, den 10. Februar, folgt eine Sportveranstaltung. Rabea Kielblock erklärt interessierten Kindern und Jugendlichen: „Der FC 95 und die Stadtjugendpflege veranstalten ein Indoor-Soccerturnier für und mit Euch.“ Teams mit maximal fünf Spielern können sich bis 10. Februar im Jugendklub anmelden. Beginn: 16 Uhr in der Palmberghalle. Enden wird das Turnier gegen 21 Uhr.

Zum Spielenachmittag lädt die Stadtjugendpflege Schönberg am Montag, den 17. Februar, ab 15 Uhr alle Jugendlichen und Kinder ab acht Jahren ein. Im Angebot: Brettspiele, Kartenspiele und „Stadt, Land, Fluss“. Jungen und Mädchen können eigene Spiele mitbringen.

Herzhafte Snacks zubereiten und verspeisen: Das ist am Mittwoch, den 19. Februar, von 11 bis 13 Uhr im Jugendklub angesagt. Rabea Kielblock erläutert: „Angedacht sind Schnecken, Wraps oder Partybrote.“ Wer ein tolles Rezept hat, kann es gerne zur Anmeldung mitbringen. Willkommen sind Jugendliche und Kinder ab acht Jahren. Sie haben vier Euro zu zahlen.

Basteln in der Bücherei

Am Donnerstag, den 20. Februar, bastelt die Büchereileiterin Johanna Birnbaum mit Kindern und Jugendlichen Blumentöpfe für Frühblüherzwiebeln in der angesagten Mosaiktechnik. Treffpunkt ist um 15 Uhr die öffentliche Bibliothek, die in der selben Baracke untergebracht ist wie der Jugendklub. Auch für diese Veranstaltung sind vier Euro zu zahlen.

Anmeldungen für alle Angebot des Winterferienprogramms: montags bis dienstags 14 bis 18 Uhr im Jugendklub, Telefon 03 88 28 / 23 48 80.

