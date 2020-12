Der Tipp fürs Wochenende: Nachtwanderung durch den Everstorfer Forst

Everstorf

Durch den dunklen Wald zu wandern, von einem geheimnisvollen Ort zum anderen, das gibt es seit einigen Jahren im Winter im Everstorfer Forst. Maika Hoffmann mit ihrer Naturschule bietet die faszinierenden Wanderungen an, die vor allem bei Familien mit Kindern (ab vier Jahre) sehr beliebt sind. Auch in diesem Jahr wird es einen Lichterpfad geben, der Landkreis hat die Veranstaltung genehmigt, natürlich im Rahmen der Pandemieregelungen. Vom 11. bis zum 13. Dezember können Familien in der Zeit von 17 bis 20 Uhr den Lichterpfad besuchen, dabei die Geheimnisse der Waldwichtel erfahren, basteln und Geschichten lauschen. Allerdings müssen sich die Teilnehmer rechtzeitig anmelden. Möglich ist das per Mail an naturschule@in-natura.de, weitere Informationen zu den Kosten und den Teilnehmerzahlen gibt es bei Maika Hoffmann unter Tel. 0160 / 75 33 738.

Von Michael Prochnow