Rock und Kultour am Sonnabend in Jeese

Jeese

Sie suchen noch einen Tipp in Sachen Kultur am Wochenende? Hier ist er! Zum fünften Mal findet an diesem Sonnabend, 21. September, in Jeese „Rock und Kultour“ statt. Ab 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen auf dem Hof von André Schmeichel, ab 19 Uhr spielen dann mehrere Bands, darunter Kräuterwumms und Jamrock. Wenn Sie also noch nichts vorhaben, von Grevesmühlen aus ist Jeese wunderbar mit dem Fahrrad zu erreichen. Für alle anderen gilt, einfach von Grevesmühlen in Richtung Rehna fahren, in Hanshagen abbiegen in Richtung Bernstorf – dann landen Sie in Jeese auf dem Hof von André Schmeichel.

Von Michael Prochnow