Der Vagabund vom Vielbecker See: Das ist aus Johannes S. geworden

Grevesmühlen

Der Vagabund ist weitergezogen. Johannes S., der fast zwei Wochen an beziehungsweise unter einer Parkbank am nördlichen Ende des Vielbecker Sees gelebt hat, ist weitergezogen. Der 54-Jährige ist in dieser Woche mit der Bahn weitergereist. Er hatte im Vorfeld angekündigt, dass er wieder in seine Wohnung in Stolberg in Nordrhein-Westfalen zurückkehren werde, wenn das Wetter schlechter werden würde.

Anfang der Woche hatte er noch in einem Interview erklärt, warum er statt in seiner Wohnung lieber in der freien Natur schlafen würde. Er brauche die Freiheit, so der gelernte Metzger, der heute Rente bezieht. Deshalb nehme er sich immer wieder die Freiheit, in der Natur zu leben. Er sei auch schon am Polarkreis in Schweden gewesen mit dem Fahrrad.

Ursprünglich war er im August aus NRW mit dem Ziel gestartet, die Mecklenburger Seenplatte zu erreichen. Doch auf der Zugfahrt von Lübeck nach Bad Kleinen war er in Grevesmühlen ausgestiegen, hatte sich mit seinem alten Damenfahrrad auf den Weg gemacht und war schließlich am Vielbecker See geblieben.

Behörden forderten ihn zur Weiterreise auf

Dort schlief er unter einer Parkbank, tagsüber saß er am Ufer und blickte über den See. Weil allerdings die Behörden in Deutschland mit derlei Romantik und Freiheitsliebe wenig anfangen können, hatte die Stadtverwaltung ihm früh mitgeteilt, dass ein dauerhafter Aufenthalt an und unter der Parkbank nicht gestattet sei. Im Rahmen des Interviews hatte der Bürgermeister diese Aussage noch einmal unterstrichen. Weil er einen festen Wohnsitz nachweisen kann, gilt S. nicht als Obdachloser und kann damit auch nicht in die entsprechenden Einrichtungen eingewiesen werden.

Wie auch immer: Am Mittwoch wurde Johannes S. gesehen, wie er sein Gepäck und sein altes Fahrrad in Grevesmühlen in den Zug lud. Das Ziel seiner Reise? Unbekannt, vielleicht nach Hause, wie er angekündigt hatte. Oder die Abenteuerlust hat ihn einfach weitergetrieben.

Von Michael Prochnow