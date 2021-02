Grevesmühlen/Boltenhagen

Dick eingemummelt mit Wintermütze, Kapuze und Thermohandschuhen wagt sich Thea Daute aus Grevesmühlen aufs Eis. Eine große Pfütze am Ploggensee hat ihre Mama dafür freigefegt. Die Schlittschuhe hat die Fünfjährige erst seit dieser Woche – und läuft wie ein Profi, als hätte sie nie etwas anderes getan. „Es macht Spaß“, freut sich das Kita-Kind. Im Moment ist sie zu Hause, „aber ich vermisse den Kindergarten“, gibt Thea zu. Bei solch einem tollen Winterwetter lässt sich die Zeit ja gut vertreiben...

Auch an der Küste herrscht Winterwetter mit Eiseskälte. Schön anzusehen ist es aber schon, wenn dicke Eiszapfen an der Seebrücke von Boltenhagen hängen oder die Kante der Mole in Wohlenberg mit Eis überzogen ist. Schauen Sie selbst:

Boltenhagen und Wohlenberg (Nordwestmecklenburg) präsentieren sich eiskalt in diesen Tagen – aber wunderschön, wie die Bilder von Fotograf Helmut Strauss zeigen.

Bitte beachten: Nicht auf Seen und Bäche gehen! Die Polizei warnt, dass das Betreten tabu ist.

Von Jana Franke