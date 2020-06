Grevesmühlen

Wie heißt es doch so schön: Der frühe Vogel fängt den Wurm – oder in dem Fall die Raupe. Mit viel Glück hat unser Fotograf Karl-Ernst Schmidt dieses Foto einer Kohlmeise machen können, die ihrem Nachwuchs die leckere Nahrung bringt. Dafür ist er in der Tat früh aufgestanden.

Die Redewendung kommt übrigens aus dem Englischen – „The early bird catches the worm“ – und wird auch gern auf den menschliche Langschläfer übertragen. Wenn Sie gerade Urlaub haben, dann sei Ihnen die Zeit im Bett gegönnt. Denn heißt es nicht auch „...aber erst die zweite Maus kriegt den Käse“? Für die Raupe wäre es vielleicht auch besser gewesen, erst später aufzustehen.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Von Jana Franke