Der langjährige Bürgermeister von Dassow ist tot – Ein Nachruf auf Jörg Ploen

Es war der emotionale Höhepunkt der Feierlichkeiten zu „800 Jahre Dassow“: Alle Gäste eines Empfangs der Stadt erhoben sich am 6. September 2019 von ihren Plätzen. Sie zollten einem Mann Respekt und Dank, der wenige Momente zuvor eine hohe Auszeichnung erhalten hatte: die Ehrennadel des Städte- und Gemeindetages. Die Standing Ovations galten Jörg Ploen. Er gehörte zu den Menschen, die das Leben in Dassow in den vergangenen Jahrzehnten zum Positiven geprägt haben. Nun ist er nach langer schwerer Krankheit im Alter von 53 Jahren verstorben.

Jörg Ploen wuchs in Dassow auf. Ende der 80er Jahre leitete er den Jugendclub in seiner Heimatstadt. Im Jahr 2004 wählte eine große Mehrheit der Dassower Jörg Ploen zum Bürgermeister. Bis 2016 engagierte er sich in dem Ehrenamt. „Wir haben diesem Engagement viel zu verdanken“, lobte seine Nachfolgerin Annett Pahl (SPD) auf dem Empfang am 6. September 2019. Jetzt schreibt sie in einer Traueranzeige für die Stadt: „Sein Amt als Bürgermeister hat er stets mit großem persönlichen Engagement wahrgenommen.“ Viele kommunalpolitische Entscheidungen und Investitionen habe er im Interesse von Dassow entscheidend mitgeprägt.

„Aufrichtige und engagierte Persönlichkeit“

Im Jahr 1994 wählten die Dassower Jörg Ploen in die Stadtvertretung. Der Sozialdemokrat war auch Mitglied im Jugendhilfeausschuss des Kreises und Kreistagsabgeordneter. 1997 machten ihn die Stadtvertreter zum stellvertretenden Bürgermeister. Später baute er die Partnerschaft zur lettischen Stadt Grobina mit auf. „Er bleibt unseren Freunden dort als aufrichtige und engagierte Persönlichkeit in Erinnerung“, schreibt Annett Pahl.

Jörg Ploen an der Spitze eines Umzugs zum Heimat- und Vereinsfest 2015 in Dassow Quelle: Mathias Oldörp

Jörg Ploen setzte sich für vieles ein, was heute selbstverständlich ist in Dassow, von einem Bürgermeister aber viel Durchhaltevermögen verlangt. Der Bau eines Kindergartens und ein moderner Anbau für die Schule sind zwei von vielen Projekten, die Dassow in seiner Zeit als Bürgermeister mit Hilfe von Zuschüssen des Landes und der Europäischen Union durchgesetzt hat. Die Ansiedelung von Betrieben ist ein weiteres. Sie hat der Stadt viele Arbeitsplätze gebracht und sie vor dem Verlust von Einwohnern bewahrt.

Jörg Ploen hatte Humor. Bei den Dassowern und Berufskollegen war er beliebt. Quelle: J. Lenz

Im Jahr 2011 unterschrieb Jörg Ploen den Notarvertrag zum Verkauf des alten Speichers an der Stepenitz. Als „sehr mutig“ bezeichnete er den Schritt, den die Semrau-Brüder gegangen waren. Er sicherte ihnen Unterstützung mit der Zuversicht zu, dass jetzt „was Schönes draus wird“. Es wurde etwas Schönes draus. Heute ist der alte Speicher ein Musterbeispiel dafür, wie historische Bauten saniert und denkmalschutzgerecht genutzt werden können. Auf die Frage, ob die Bezüge von Bürgermeistern erhöht werden sollten, antwortete Jörg Ploen 2014, er halte das in Dassow angesichts der angespannten Haushaltslage für unangebracht. Gemeinwohl ging ihm immer wieder vor Eigenwohl.

Die „Mauer im Kopf“ war ihm fremd

Am 24. Januar 2015 enthüllte Jörg Ploen nahe der Stepenitzbrücke die erste Informationsstele des Projektes „Grenzenlos von Lübeck nach Boltenhagen.“ Anlass war das Gedenken an den 24. Januar 1990. An dem Tag wurde die Grenzmauer in Dassow abgerissen. Die „Mauer im Kopf“ war Jörg Ploen fremd. Er behandelte jeden Menschen gleich, egal wo dieser aufgewachsen war.

Ein Tag im April 2016 wurde zum Schicksalstag für Jörg Ploen. Ein Aneurysma in seinem Kopf platzte. Dem raschen Einsatz eines Notarztes und der First-Responder-Gruppe der Dassower Feuerwehr war es wohl verdanken, dass sein Leben gerettet wurde. Doch er saß fortan im Rollstuhl, war auf die Unterstützung durch Familie und Pfleger angewiesen. An eine Rückkehr in die Kommunalpolitik war nicht mehr zu denken.

Jörg Ploen war offen, vorausschauend und zielstrebig. „Viele kleine Schritte sind ein großer“, sagte er, als die First-Responder-Gruppe eine Spende von ihm bekam – ein Zeichen seiner Dankbarkeit. Wer mit ihm nicht auskam, war selbst schuld. Er war freundlich, auf Ausgleich bedacht und nicht auf Streit. Jörg Ploen war beliebt in seiner Stadt und bei den Kollegen der Deutschen Bahn. Er hinterlässt eine Frau und eine Tochter.

