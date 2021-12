Der mysteriöse Unfall auf der B 105: Neue Details über den Fahrer

Grevesmühlen

Neue Details zum schweren Unfall am Freitagmorgen auf der B 105 in Höhe des Recyclinghofes in Neu Degtow bei Grevesmühlen: Dort waren kurz nach 6 Uhr bei glatter Fahrbahn zwei Autos zusammengestoßen. Neben der Grevesmühlener Feuerwehr, die bei dem fast zweistündigen Einsatz bei der Bergung der Fahrzeuge und der Sicherung der Unfallstelle half, waren ungewöhnliche viele Polizisten am Unfallort, darunter auch Zivilfahnder aus Schleswig-Holstein. Für das Großaufgebot gab es offenbar einen triftigen Grund. Wie inzwischen bekannt geworden ist, handelt es sich bei dem Audi um ein zuvor gestohlenes Fahrzeug, der Fahrer, ein aus Polen stammender Mann, soll der Polizei bereits bekannt sein.

Nach OZ-Informationen handelt es sich um denselben Fahrer, der eine Woche zuvor auf der A 20 für einen spektakulären Polizeieinsatz sorgte. Dabei hatten sich zwei Autodiebe, die im Raum Hamburg und Schleswig-Holstein aktiv waren, eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die in Nordwestmecklenburg endete.

Schüsse auf der Autobahn

Die 35 und 37 Jahre alten Männer aus Polen waren einer Zivilstreife der Polizei aus Schleswig-Holstein am Donnerstagmorgen auf einem A20-Rastplatz bei Schönberg aufgefallen. Als die Fahrer kontrolliert werden sollten, fuhren sie mit hoher Geschwindigkeit Richtung Osten davon. Die Polizei stoppte einen der Wagen an einer A20-Abfahrt bei Wismar. Dabei sei der andere Mann mit seinem Fahrzeug auf einen Beamten zugefahren, so dass dieser zur Seite springen musste, um nicht überfahren zu werden. Der Beamte habe auf das Auto geschossen, was dadurch beschädigt wurde. Dieser Fahrer wurden wenig später bei Groß Stieten gefasst, allerdings kamen beide Männer kurz darauf wieder frei, da kein Haftantrag gestellt worden war. Laut den Ermittlungsbehörde werde lediglich geprüft, ob die Verdächtigen an einem bandenmäßigen Diebstahl beteiligt seien. Bei dem Fahrer, der nun bei Neu Degtow mit einem mutmaßlich gestohlenen Audi verunglückte, soll es sich um einen der Männer handeln. Die Ermittlungen laufen.

Von Michael Prochnow