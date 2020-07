Der poetische Landschaftsgärtner: Gedichte und Kurzgeschichten aus Nesow

Nesow

Landschaftsgärtner Michael Dahm ist nicht nur kreativ, wenn es um das Arrangieren von Gartenanlagen geht. Aus seinem Mund kommen seit der Jugend lyrische und poetische Worte, die er mittlerweile in kleinen Büchern und Aufstellern für private Zwecke publiziert hat. Mehr als 1000 Gedichte und Dutzende Kurzgeschichten sind bis jetzt entstanden. Doch ein Verlag, der seine freien Gedanken drucken möchte, ist bisher noch nicht gefunden.

„Ich habe schon als Kind gemerkt, dass ich eine gewisse geistige Kreativität habe“, erklärt der Nesower. Mit den Märchen der Brüder Grimm habe er sich schon weit vor der eigentlichen Schulzeit selbst das Lesen beigebracht, so der 53-Jährige. „Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass die Lehrer in der Schule immer gerne meine Aufsätze vorgelesen haben. Sie haben ihnen wohl gut gefallen“, erzählt er. Woher diese Begabung kommt, sei ihm nicht bekannt. In der Familie habe niemand ähnliche Fähigkeiten, sagt er.

Jeden Abend vorlesen

Gut erinnern kann sich Michael Dahm auch an seine Zeit bei den Grenztruppen der DDR. „Als alle mitbekommen hatten, dass ich schreibe und dichte, musste ich jeden Abend nach Zapfenstreich vorlesen. Jeder war schon immer gespannt, wie die Geschichte weitergeht und freute sich auf den nächsten Abend“, erklärte der Gartenlandschaftsgärtner. Da auch in der Zeit an der früheren Staatsgrenze viel Zeit zum Nachdenken blieb, entstand bald ein erstes Manuskript.

Doch die Wendezeit und viel Ungewissheit Anfang der 1990er-Jahre ließen ihn das Buch und damit all seine geistigen Ergüsse vernichten. „Alles war weg. Ich musste mich neu finden. Und das ohne Poesie und Kurzgeschichten“, sagt er. So vergingen mehr als 20 Jahre ohne weitere Gedichte und Kurzgeschichten. Erst die Trennung von seiner Frau im Jahre 2012 ließ in ihm seine Fähigkeiten wieder aufleben. „Des Gedankes Eile“ ist das Buch, das 2014 tatsächlich in gebundener Form herauskam und an Freunde, Bekannte und Interessierte ging. „Ich nenne es mein persönliches Jammerbuch, denn es entstand um die Zeit der Trennung“, erklärt Michael Dahm.

Illustrationen als besondere Note

Mittlerweile hat der Nesower allerdings sogar Verstärkung bekommen. Lebenspartnerin Manuela Thun verschönert seine Texte seit zwei Jahren mit ihren Bildern, die in der ganzen Welt aufgenommen wurden. „Das gibt den Texten noch einmal die besondere Note. Auch meine bisher entstandenen Bücher können so gut illustriert werden“, sagt Michael Dahm, der auch schon bei zwei Lesungen begeisterte. „Allerdings würde ich gerne mehr dazu machen. Ich denke, ich bin dafür geboren, Gedichte und Kurzgeschichten zu schreiben und sie hinterher auch vor Publikum vorzutragen“, sagt Michael Dahm. Aufgeregt sei er dabei nicht. „Ich bin da schon ziemlich cool.“

Wer mehr über die Geschichten und Texte von Dahm wissen will, kann das auf seiner Internetseite www.michael-dahm.net tun.

