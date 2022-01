​Der wilde „Monty“ vom Priwall ist jetzt im Tierheim

Pötenitz/Lübeck

„Monty“, der wilde Hund vom Priwall: Seit Mai vorigen Jahres stromerte er auf der Halbinsel herum, meistens gut versteckt in einem Waldstück an der Pötenitzer Wiek. Nach mehreren vergeblichen Versuchen wurde der Mischlingsrüde gestern eingefangen. Er stand plötzlich vor der Haustür einer Anwohnerin, die von einer Nachbarin schnell das Gartentor schließen ließ und den Tierschutzverein verständigte. „Monty“ befindet sich jetzt im Tierheim Lübeck in einer Hundegruppe mit zehn anderen Vierbeinern.

Tierheim holte „Monty“ ab

„Als um 9.50 Uhr der Anruf kam, dass ‚Monty‘ auf dem eingezäunten Gelände ist, habe ich sofort alles stehen und liegen lassen, mich mit einer Mitarbeiterin ins Auto gesetzt und bin auf den Priwall gefahren“, erzählt Tierheim-Leiterin Elena Cujic. Angekommen in seinem vorerst neuen Zuhause erhielt „Monty“ erst einmal Tabletten gegen Flöhe und Würmer. Elena Cujic sagt: „Anschließend sind wir mit ihm über das Gelände gegangen und haben ihn den anderen Hunden vorgestellt. Dann hat er sich in seine Hundehütte zurückgezogen. Dort kommt er wohl erstmal nicht heraus.“

„Monty“ war Monate lang auf dem Priwall wild herumgelaufen. Quelle: Wolfgang Maxwitat

Noch nicht gelernt mit Menschen umzugehen

Nach Einschätzung der Tierheim-Chefin ist „Monty“ zumindest bereits teilweise sozialisiert. Er habe als Welpe jedoch nicht gelernt, mit Menschen umzugehen. Ursprünglich war er über den Tierschutz aus Rumänien nach Deutschland gekommen, wo ihm die Besitzer ein schönes Leben bieten wollten. Doch „Monty“ büxte aus und lebte sein Leben, wie er es gewohnt war. Auch Versuche, ihn in eine Falle zu locken, schlugen fehl. Bis jetzt.

Von Thomas Krohn