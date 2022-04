Derby am Tannenberg: Fakten zum Spiel Einheit gegen Grevesmühlener FC

Grevesmühlen

Wer übernimmt die Tabellenführung in der Landesklasse V? Am Mittwoch, 27. April, kommt es zum Spitzenspiel der beiden führenden Teams, vorn liegt der Grevesmühlener FC mit 37 Zählern aus 15 Partien, direkt dahinter Erzrivale Einheit Grevesmühlen mit 36 Punkten. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Das Hinspiel hatte der GFC Ende August knapp für sich entscheiden können, 2:3 endete die Partie auf dem Tannenberg, der Heimstätte beider Teams.

Das ursprünglich für den 6. April angesetzte Endspiel hatte der GFC absagen müssen, da sich etliche Spiele krank gemeldet hatten. Die Nachricht sorgte bei Einheit für wenig Begeisterung, das Team brennt auf Revanche für die Niederlage im Hinspiel.

Streit um den neuen Namen

Dass es am Mittwoch nicht einfach nur ein Lokalderby ist, das hängt vor allem mit der Geschichte von Einheit Grevesmühlen zusammen. Der Verein hatte sich Anfang 2017 gegründet. Allein der Name sorgte für reichlich Kritik aus den Reihen der alteingesessenen Fußballvereine, denn Einheit war der Name des größten Sportvereins der Stadt bis zur Wende. Unter diesem Namen stiegen die Grevesmühlener bis in die 2. DDR-Liga auf. Nach der Wende wurde daraus Blau-Weiß Grevesmühlen, 1997 gründete sich der Grevesmühlener FC. Dementsprechend groß war der Widerstand, als sich einige Ex-GFC Spieler, allen voran Ali Cengiz, Gründer und Präsident des neuen Vereins, den Namen aufs Trikot sticken ließen. Zuvor hatte es interne Auseinandersetzungen zwischen einigen Spielern und dem Vorstand gegeben, was zum Bruch mit dem GFC und zur Neugründung des Vereins führte.

Eskalation bei der Stadtmeisterschaft

Und der sorgte nicht nur neben dem Platz für Schlagzeilen, sondern auch auf dem Rasen. Die Mannschaft musste zwangsläufig in der Kreisklasse starten und marschierte mit einer sehenswerten Serie bis in die Landesklasse durch, wo inzwischen auch der GFC, der in den vergangenen Jahren einige sportliche Krisen überstehen musste, nicht nur Fuß gefasst hat, sondern mit den Ton angibt. Beide Vereine sind erbitterte Konkurrenten. Die Rivalität ging sogar soweit, dass bei der Stadtmeisterschaft in der Halle, die jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr ausgetragen wird. Ende 2017 eskalierte die Situation auf dem Spielfeld in der Sporthalle im Ploggenseering während der Partie Einheit gegen den GFC nachdem einige junge Spieler überhart eingestiegen waren.

Von Michael Prochnow