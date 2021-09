Derbysieger: Grevesmühlener FC weiter in der Erfolgsspur

Grevesmühlen

Nach jahrelangen Querelen, internen Streitigkeiten und einer sportlichen Talfahrt ist der Grevesmühlener FC zurück in der Erfolgsspur. Nachdem das Team bereits im Stadtderby Einheit Grevesmühlen mit 2:3 geschlagen hatte, schickten sie am Sonntag den FSV Testorf-Upahl mit einem 4:0 (2:0) auf die Heimreise. Fünf Spiele, fünf Siege und 19:4 Tore lautet die beeindruckende Bilanz. Die Tore für die Gastgeber am Tannenberg erzielten Hannes Sigmar Hühne (16.), Lasse Hering (25.), Marvin Faasch (48.) und Robert Müller (88.). Die Gastgeber hätten durchaus höher gewinnen können, Marvin Faasch vergab unter anderem einen Strafstoß Mitte der zweiten Spielhälfte, wenig später rettete erneut FSV-Torhüter einen höheren Rückstand, Robert Müller stellte schließlich kurz vor Schluss den Endstand her. Spielerisch gab der Grevesmühlener FC vor rund 150 Zuschauern den Ton an, immer wieder kamen die Gastgeber über die Flügel gefährlich in Richtung Strafraum, während der FSV Testorf-Upahl im Angriff über weite Strecken völlig harmlos blieb. Der Grevesmühlener FC bleibt damit Spitzenreiter in der Landesklasse, der FSV mit drei Punkten Schlusslicht.

Der Grevesmühlener FC gewinnt nach dem Derby gegen Einheit Grevesmühlen auch die Partie gegen den zweiten Lokalrivalen. Rund 150 Zuschauer kamen ins Stadion am Tannenberg. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow