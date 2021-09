Rehna

Der Neuseeländer Hamish Macdonald ist der souveräne Sieger des Laufs um die Deutsche Enduro-Meisterschaft in Rehna. Sieben Prüfungen und sieben Bestzeiten standen nach gut sieben Stunden Fahrt auf seinem Konto. Damit wurde der Enduro-Weltmeister und amtierender Internationaler Deutsche Meister auch in Rehna seiner Favoritenrolle gerecht.

„Die beiden Prüfungen hier waren wirklich super, sehr abwechslungsreich. Vor allem der erste Test mit den hängenden Wiesenabschnitten und der Motocrossstrecke war großartig“, sagte der Neuseeländer, der damit wie schon im Vorjahr den Wanderpokal für den Tagesschnellsten, eine Tischlampe in Form einer Auspuffbirne, als Extra-Trophäe erhielt. Er lobte nicht nur die gesamte Ausrichtung, sondern auch die erste Sonderprüfung auf der Heimstrecke des MC Rehna in Gletzow.

Test durch die Apfelplantage

Platz zwei ging an Luca Fischeder aus Geringswalde, der zudem in der E3 wieder auf dem obersten Treppchen stand. „Ein guter Tag. Mit den Platzierungen bin ich natürlich zufrieden. Mit meiner Leistung hingegen nicht zu einhundert Prozent. Da ist noch Luft nach oben“, erklärte der Enduro-Fahrer, der im Gegensatz zu seinem Teamkollegen die zweite Prüfung favorisierte. „Der Test durch die Apfelplantage und über den Acker war schon sehr schön zu fahren.“ Der Klingenberg zwischen Brützkow und Wendendorf ließ für die Enduro-Fahrer kaum Wünsche offen.

Zweiter Platz für Lokalmatador Arne Domeyer

Als Fünfter reihte sich der für den MC Rehna fahrende Tilman Krause im Championatsranking ein. Zwar wohnt er eine gute Autostunde von Rehna entfernt, doch tritt er schon seit gut zehn Jahren für den hiesigen Motorsportverein an. „Das hat mich wirklich sehr gefreut und natürlich auch unheimlich angespornt“, schwärmt Tilman, der zudem die volle Punktezahl in der E2-Klassenwertung einstrich. „Das erste Mal in meiner Karriere“, sagte er hinterher. „Enduro-Urgestein“ Arne Domeyer aus Schmalfeld wurde in der Klasse E1 Zweiter. Insgesamt reichte es für Rang 11 in der Gesamtwertung.

Arne Domeyer hatte sogar noch Zeit, seinen Fans zu winken. Quelle: Maik Freitag

Tagesschnellster im DMSB-Enduro-Cup wurde Leon Thoms aus Rerik, der, wie Hamish Macdonald im A-Championat, mit sieben Bestzeiten eine überaus grandiose Vorstellung ablieferte. Für Juniorstarter Nils Teegen aus Rehna lief es auf seiner Heimstrecke ebenfalls rund. Mit der Startnummer 633 reichte es für den 19-Jährigen immerhin zu Platz 20 in der Gesamtwertung im Kampf um die Deutsche Meisterschaft.

Von Maik Freitag