Gostorf

„Eigentlich fehlt es an allem“, sagt der Nordwestmecklenburger René Ullerich, seitdem er weder trainieren noch an Wettkämpfen teilnehmen kann. Auch mit den anderen Sportlern der Gruppe kann er sich nun nicht mehr treffen. Kontakt halten sie vor allem über Whatsapp. Vergleichen könne man man das mit der Zeit vor Corona aber nicht.

Noch am 29. Februar hatte der 42-jährige Kraftsportler des Gostorfer SV in Würzburg die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Ein völlig unerwarteter Erfolg, denn in der Elternzeit war für ihn ein kontinuierliches Training ohnehin schwieriger als sonst. Für Bestleistungen reichte es deshalb nicht, den Titel holte sich der Routinier dennoch trotz der starken Konkurrenz.

Anzeige

Fällt aus: Vorbereitung auf die Europameisterschaft

Nach dem Ende der Elternzeit am 20. März wollte Ullerich das Versäumte nachholen. Denn der Grevesmühlener hatte noch einiges in diesem Jahr vor. So wollte er sich ganz gezielt auf die Europameisterschaft vom 1. bis 5. Juli im finnischen Helsinki vorbereiten und dort seinen ersten internationalen Titel erringen. Corona warf diese Pläne komplett über den Haufen. Wie die anderen Sportanlagen war da auch die Trainingsstätte der Kraftsportler in Gostorf bereits geschlossen. Wenig später folgte die Absage der EM.

Weitere OZ+ Artikel

Muskeln müssen neu aufgebaut werden

Viermal in der Woche trainiert René Ullerich normalerweise. „Das fehlt schon sehr“, sagt der ehrgeizige Athlet. Denn einen Ersatz für den Trainingsbetrieb mit den Kameraden gibt es für ihn kaum. Fit hält er sich mit ein bisschen Radfahren und Bauchmuskeltraining. An mehr sei derzeit nicht zu denken.

Ullerich hofft, dass die jetzige Situation nicht von zu langer Dauer sei. Denn mit jeder weiteren Woche ohne Training wird es schwieriger, die Muskeln wieder neu aufzubauen und das Leistungsniveau zu erreichen, das er vor der Corona-Krise hatte. Für Ullerich wäre das wichtig, um 2021 bei der Europameisterschaft im tschechischen Pilsen erfolgreich abzuschneiden. Das ist sein nächstes Ziel, das er sich setzt.

Mehr zum Lesen:

Von Dirk Hoffmann