Deutschland. Ein Wintermärchen: Premiere mit Benjamin Kernen 

Grevesmühlen

Capt’n Flint sticht zwar erst wieder im Juni 2022 im Piraten Open Air in Grevesmühlen in See, doch Benjamin Kernen, Hauptdarsteller und Regisseur, hat noch andere Projekte außerhalb der Open Air-Saison. Der gebürtige Schweizer, der mit seiner Frau in Wismar lebt, spielt am Sonnabend, 29. Januar, im Wismarer Zeughaus um 19.30 Uhr das Solostück „Deutschland. Ein Wintermärchen“. Die Aufführung Ende Januar ist auch gleichzeitig die Premiere. „Deutschland. Ein Wintermärchen“ sei ein moderner, poetischer Abend über die ewige Suche nach dem Sehnsuchtsort „Heimat“, dem Vertrauten in der ständig wechselnden Fremde des Alltags und dem Ankommen bei sich selbst, beschreibt Benjamin Kernen das Stück. Tickets für die Vorführung gibt es im Internet unter www.eventim-light.com.

Von OZ