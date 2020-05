Klütz

Trotz Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie sollen Freunde des Literaturhauses „ Uwe Johnson“ in Klütz nicht auf Kultur verzichten müssen. dazu wurde die Reihe „ErLesenes“ geschaffen, in der Autoren online auf der Seite des Literaturhauses aus ihren Werken lesen.

Die vierte Episode gestaltet die Schweriner Autorin Diana Salow. Sie liest aus ihrem Kriminalroman „Wenn ich Dich finde“. Dazu passend hat sie für die Lesung eine Polizeimütze und einen Polizei-Plüschhund neben sich platziert, während sie die Zuhörer in die spannende Geschichte mitnimmt.

Die Angst geht um in Schwerin: An der Schleifmühle im Schlossgarten wird eine Tote gefunden – Hauptkommissar Thomas Berger bemerkt bald, dass es sich bei dem Mord um einen perfiden Racheakt gehandelt hat. Als dann auch noch eine Spur zu Bergers neuer Geliebten führt, muss der Kommissar sich eingestehen, dass er dabei ist, seine Objektivität in diesem Fall zu verlieren.

Das Literaturhaus "Uwe Johnson" in Klütz. Quelle: Malte Behnk

Die gebürtige Schwerinerin Diana Salow schreibt seit 2013 Krimis, die alle in der Landeshauptstadt Schwerin spielen. Sie hat bereits eine Vielzahl von Krimis veröffentlicht und die Anzahl ihrer Leser wächst ständig.

Von Malte Behnk