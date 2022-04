Dicker Fisch: Angler aus Klütz zieht große Meerforelle an Land

Rostock

Das Angeln ist schon seit mehr als 50 Jahren seine große Leidenschaft. Doch mit einer derart stattlichen Meerforelle hat es Harald Peter Schmidt (66) aus Klütz (Nordwestmecklenburg) noch nie zu tun gehabt. Vor dem Ostseestrand von Steinbeck – etwa zehn Kilometer von seinem Wohnort entfernt – begann am 15. März gegen 17 Uhr ein spektakulärer Drill. Der langjährige OZ-Leser setzte an diesem Tag eines der ersten großen Achtungszeichen innerhalb des aktuellen Gemeinschaftsprojektes „Fisch des Jahres 2022“ von OSTSEE-ZEITUNG, Landesanglerverband (LAV) und den Angeljoe-Märkten im Nordosten.

Erster Versuch mit Kescher misslang

Schmidt wird diesen Märztag an der Ostsee so schnell nicht vergessen. Er gehört zu den Tausenden von Petrijüngern im Nordosten, die bei dieser seit fast 15 Jahren laufenden Aktion immer wieder für Furore sorgen.

Für Einsteiger und Profis: Angelparadies MV Rund vier Millionen Deutsche frönen dem Hobby: Sie sind regelmäßig mit Rute und Rolle in der Natur unterwegs. MV steht dabei als Ziel ganz oben auf der Liste. Nun präsentiert der Rostocker Hinstorff-Verlag den ersten umfassenden Angelführer für den Nordosten. Auf 224 Seiten begleiten die Autoren Prof. Dr. Karl-Heinz Brillowski und die Pressesprecherin des Landesanglerverbandes (LAV), Claudia Thürmer, den Leser zwischen Ostsee und Müritz, Peene und Schaalsee. Angel-Experte Brillowski erzählt mitreißend von seiner Passion. Anfänger erhalten ein Basiswissen über das Angeln in den unterschiedlichsten Gewässern, eine geeignete Erstausstattung sowie rechtliche Grundlagen des Landes MV. Und auch Fortgeschrittene profitieren von den Detailkenntnissen des früheren LAV-Präsidenten im Fliegenfischen, Hochsee- und Nachtangeln. Das Buch (ISBN 978-3-356-02395-4) kostet 22 Euro.

„Ich war gerade fünf Minuten im knietiefen Wasser, da hatte ich den ersten Biss. Dann gab es wieder Kontakt“, erinnert sich der Klützer. Anfänglich war der Widerstand aber relativ gering. Dann nahm der Fisch plötzlich etwa 50 Meter Schnur. Dieses Spiel wiederholte sich mehrmals.

Der Klützer Harald Peter Schmidt fing am Ostseestrand von Steinbeck diese prächtige Meerforelle am 15. März. Quelle: Privat

Der Raubfisch war dem Kunstköder – einem 20 Gramm schweren, kupfer-grün schimmernden Snap-Blinker – in dem etwa 1,50 Meter tiefen, klaren Wasser gefolgt. Schmidt arbeitete intensiv mit seiner drei Meter langen Meerforellenrute, die ein Wurfgewicht von 20 bis 40 Gramm besitzt. Und die geflochtene 10er-Schnur mit einer Tragkraft von 14 Kilogramm hielt stand.

Der erste Versuch jedoch, das Tier mit dem Handkescher zu landen, misslang. Dann war der sechs Kilo schwere Brocken endlich im Netz. „Am Strand realisierte ich erst, dass es sich um einen 83 Zentimeter langen Fisch handelt“, so Schmidt. Die Anspannung fiel ab und die Freude war enorm.

Das ist mein bisher größtes Exemplar“, freut sich der Mecklenburger. Eine Filetseite wird kalt geräuchert. Die andere wird auf Gemüsebett gedünstet: „Das wird ein Festschmaus am Karfreitag!“

Windrichtung, Wasserstand und Bewölkung beachten!

„Die Bedingungen für das erfolgreiche Angeln auf diesen tollen Speisefisch verbessern sich an der Ostseeküste von MV in diesen Tagen spürbar“, betont der Wismarer André Griesberg. Denn das Futterangebot für den schlanken Räuber im etwa vier Grad Celsius kalten Flachwasser sei gut, sagt der 33-Jährige, der in jeder freien Minute seinem Hobby frönt.

Foto und Zollmaßstab wichtig! Die Teilnehmer der Gemeinschaftsaktion„Fisch des Jahres 2022“ übermitteln bitte Name, Adresse, Telefonnummer (möglichst auch Handynummer!), Fischart, Länge, Gewicht, Fangdatum und -ort sowie Name des Zeugen.Die entsprechende Meldungist spätestens einen Monat nach dem Fang einzusenden. Notwendig ist auch immer ein Foto: Zollstock oder Maßband bitte neben den Fisch legen! Einsendeschluss: Die bis 31. Dezember 2022 geangelten Fische müssen bis 31. Januar 2023 gemeldet werden.Meldungen: Landesanglerverband, Siedlung 18a, OT Görslow, 19067 Leezen, info@lavmv.de; Fachmarkt Angeljoe Rostock, Timmermannsstrat 3a, 18055 Rostock, rostock@angeljoe.de; Angeljoe Stralsund, Greifswalder Chaussee 4, 18439 Stralsund, stralsund@angeljoe.de; OSTSEE-ZEITUNG, Richard-Wagner-Str. 1a, 18055 Rostock, volker.penne@ostseezeitung.de

Um tatsächlich erfolgreich zu sein, sollte man nicht nur die besonders fängigen Abschnitte kennen. „Windrichtung, Wasserstand und Bewölkung spielen eine große Rolle. Ich habe beispielweise gute Erfahrungen mit sonnigem Wetter gemacht“, erläutert das Vorstandsmitglied des Regionalen Angelvereins Wismar, der mehr als 1000 Mitglieder hat. In den kommenden Wochen wird der Mecklenburger am Meer häufiger in Wathose in Aktion sein.

Ein schöner Aland: André Griesberg holte das 57,2 cm lange und 2,59 Kilo schwere Exemplar am 19. März aus der Stepenitz. Quelle: Privat

Zudem beobachtet er wie Tausende andere Heringsangler, wie sich das „Silber des Meeres“ beispielsweise im Bereich der Rostocker Unterwarnow in größeren Schwärmen einfindet. Der fettreiche Fisch braucht für das Laichgeschäft Wassertemperaturen von etwa sieben bis acht Grad Celsius.

In der aktuellen Wertung hat sich Angel-Allrounder Griesberg schon mal gleich in drei Kategorien mit Spitzenfängen in Position gebracht. Dazu gehört ein 57,2 Zentimeter langer Aland. Dieses zu den Karpfenfischen gehörende Tier fing der versierte Angler im Flüsschen Stepenitz: „Es war mein bisher größter Aland.“

Dicken Karpfen mit superleichter Ausrüstung angelandet

„Aufgrund der teils recht warmen Tage, aber frostigen Nächte ist das erfolgreiche Ansitzen etwa auf Karpfen, Schleie, Rotfedern und Co derzeit nicht so einfach. Denn viele Fischarten sind noch recht inaktiv“, verdeutlicht der Rostocker Angelprofi Peter Rinow (63).

Klaus-Peter Rienow fing diesen 54 cm langen und 2,15 Kilo schweren Döbel am 5. März in der Recknitz. Quelle: Privat

Er empfiehlt deshalb dunkle, flache Gewässerabschnitte, die sich recht schnell erwärmen. Erstaunen löste angesichts der Witterungsbedingungen auch bei Rinow der Fang eines kapitalen Schuppenkarpfens in der Unterwarnow in der Nähe von Pölchow (Landkreis Rostock) aus.

Der Rostocker Sebastian Bernstein (40) überlistet den fast 15 Kilo schweren Burschen bereits am 20. Februar um die Mittagszeit. „Eigentlich wollte ich Brassen angeln. Deshalb war ich mit einer sogenannten Feederrute, die 40 Gramm Wurfgewicht hat und eine sehr feine Spitze besitzt, am Gewässer“, erzählt der Orthopädieschuhmacher.

Rostock: Fishing Masters Show im Mai Nach zwei coronabedingten Absagen steigt am 21. und 22. Mai 2022 im Rostocker Iga-Park die Fishing Masters Show. Beim größten Angelevent Deutschlands sind nicht nur viele Welt-, Europa- und Deutsche Meister am Start, sondern auch wieder zahlreiche prominente Mitglieder der Royal-Fishing-Kinderhilfe. Experten für alle Angelmethoden und -techniken werden an der Warnow erwartet. Sie sollen den Gästen im Iga-Park mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. An diesem Wochenende findet auch der erste Jugendtag des Landesanglerverbandes statt. Die Fishing Masters Show wird am Samstag, den 21. Mai 2022, von 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag, den 22. Mai 2022, von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein. Der Eintritt ist für alle Besucher frei.

Statt einer vorzeigbaren Brasse, der so um die 1,5 Kilo wiegt, fand aber ein Schwergewicht den Köder außerordentlich reizvoll. Es handelte sich um einen Mini-Boilie – so groß wie ein Maiskorn. Dass der vorsichtige Drill im etwa vier Grad Celsius kalten Wasser schließlich gelang, verwundert Bernstein noch heute. Denn ein monofiles 20er Vorfach, eine 23er Hauptschnur und ein Mini-Haken der Größe 14 stellen alles andere als eine Ausrüstung dar, die normalerweise einem solchen Kraftpaket gewachsen wäre.

Diesen 14,76 Kilo schweren Schuppenkarpfen fing der Rostocker Sebastian Bernstein in der Unterwarnow. Quelle: Privat

Der Hansestädter bewahrte die Ruhe. „Und ich hatte Glück, dass der Schuppi nicht plötzlich davonzog.“ Sieben bis acht Minuten währte der Balanceakt. Dann war das große Tier, das nicht ganz in den Kescher passte, sicher am Ufer.

Meldungen bereits in neun Kategorien – darunter einige Ausnahmefische – sind ein vielversprechender Auftakt für dieses Angeljahr.

MV als Eldorado der Petrijünger bereitet sich zudem auf das größte Angelevent Deutschlands in diesem Jahr vor: Am 21. und 22. Mai 2022 findet im Rostocker Iga-Park die Fishing Masters Show statt. Beim Stelldichein der besten Angler werden auch wieder zahlreiche prominente Mitglieder der Royal-Fishing-Kinderhilfe erwartet.

Fischart Gewicht (kg) Länge (cm) Fänger Datum Fangort Aland 2,59 57,2 André Griesberg 19.03.2022 Stepenitz Barsch 0,395 32 Herold Baartz 07.02.2022 Plauer See Döbel 2,15 54 Klaus-Dieter Rinow 05.03.2022 Recknitz Karpfen 14,76 97 Sebastian Bernstein 20.02.2022 Warnow Meerforelle 6 83 Harald Peter Schmidt 15.03.2022 Ostsee vor Steinbeck Rotauge 1,04 42 André Griesberg 13.03.2022 Peene, Demmin Rotfeder 0,956 39 André Griesberg 23.02.2022 Peene, Demmin Scholle 0,6 40 Jürgen Schümann 23.03.2022 Ostsee vor Heiligendamm Seeskorpion 0,25 25 Jürgen Schümann 16.03.2022 Ostsee vor Warnemünde

