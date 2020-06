Die „Bank an den drei Eichen“ in Grevesmühlen: Von langen Haaren und Kofferradios

Grevesmühlen

Die OSTSEE-ZEITUNG hatte die Leser aufgerufen, ihre Erinnerungen an die berühmte „Bank an den drei Eichen“ zu schildern. Hintergrund ist das Engagement von Rudi Volk, der vor einigen Jahren die Bank nicht nur wieder herrichten ließ, sondern er kümmert sich seitdem auch um den Erhalt. Unter anderem, weil er als Kind und Jugendlicher schon dort gesessen hat. Zum Beispiel mit Burghard Wietzke. Der 65-Jährige ist einer der Leser, die sich in der Redaktion meldeten, um ihre Geschichte zu erzählen.

Und nicht nur das: „Vielen Dank erst einmal an Rudi, wir kennen uns von damals. Ich finde es wirklich toll, dass er sich um die Bank kümmert.“ Denn der Mitarbeiter des Grevesmühlener Zweckverbandes geht jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit an der Bank vorbei. „Und da ist es schön zu sehen, dass sie wieder in einem guten Zustand ist.“ Oft habe er hier mit seinen Freunden gesessen, Ende der 1960er Jahre war das.

Eine Bank als „Stütze in Not“

„Damals hatten wir noch lange Haare, die Kofferradios waren natürlich immer dabei. Das war eine wilde, aber schöne Zeit.“ Als er mit 14 Jahren seine ersten Erfahrungen in der Kneipe „Zur Börse“ in der August-Bebel-Straße (dort steht heute die Volks- und Raiffeisenbank) sammelte, diente die Bank auf dem Weg nach Hause als „Stütze in der Not“.

„Nach zwei Bier ging es mir so schlecht, dass ich dort erst einmal ausruhen musste. Ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf?“ Darf man. Denn unzählige Abschlussfeste von zehnten und zwölften Klassen endeten an dieser Bank in den vergangenen Jahrzehnten. Ungeklärt ist nach wie vor, wie alt die Bank schon ist. Fest steht nur: „Ich weiß, dass meine Mutter schon auf dieser Bank gesessen hat“, sagt Burghard Wietzke.

Die frisch sanierte Bank Quelle: Archiv

Wenn auch Sie Erinnerungen an die Bank haben, oder Sie vielleicht etwas über die Geschichte der Bank wissen, die übrigens 20 Meter lang ist und aus mehr als 200 Teilen besteht, dann melden Sie sich entweder per Mail an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de oder rufen Sie an unter 03881/787810.

Von Michael Prochnow