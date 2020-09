An kaum einem anderen Bauprojekt in Boltenhagen scheiden sich die Geister derart wie an der Dünenpromenade. Das rund zwei Kilometer lange Bauwerk ist für die einen ein unverhältnismäßig großer Eingriff in die Natur inklusive Geldverschwendung, für die anderen ein großer Gewinn für die Attraktivität des Ostseebades. Deshalb an dieser Stelle ein Blick zurück und in die Zukunft.