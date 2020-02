Kalkhorst

Windkraft, Solarenergie oder Fernwärme – in der Gemeinde Kalkhorst gibt es Ambitionen, mehr regenerative Energien zu nutzen. Bestenfalls möchte die Gemeinde eine eigene Versorgungsstruktur aufbauen. Dadurch könnten Kosten gespart und ein Teil zum Klimaschutz beigetragen werden.

Fachleute sollen Studie erstellen

„Wir stehen da noch ganz am Anfang“, sagt Kalkhorsts Bürgermeister Dietrich Neick (FWK). „Wir wollen aber eine Studie in Auftrag geben, die uns zeigen soll, ob wir durch andere Energieträger Kosten und auch CO2 einsparen könnten.“ So eine Studie kann etwa 50 000 Euro kosten, daher versucht die Gemeinde jetzt Fördermittel dafür zu bekommen. „Dann würden wir mit einem Eigenanteil von 12 500 Euro für die Studie rechnen“, sagt Neick. „Aus der Studie ergeben sich dann weitere Maßnahmen, die umgesetzt werden können.“

Schwerpunkt im zentralen Kalkhorst

Den Schwerpunkt für eine gemeindeeigene Energieversorgung würde der Bürgermeister zunächst auf Kalkhorst als zentralen Ort legen. „Hier sind die Schule, die Wohnblöcke und das Minimare. Aber in der Studie sollen alle Ortsteile in der Untersuchung mitbetrachtet werden“, so Neick.

Das Ortszentrum von Kalkhorst mit Kirche Quelle: Malte Behnk

Bereits vor einigen Jahren gab es in verschiedenen Gemeinden des Landkreises Nordwestmecklenburg die Diskussion um die Nutzung von regenerativer Energie und das Ziel, Bioenergiedörfer zu entwickeln, die sich mit Biogas, Wind- und Sonnenenergie selber versorgen.

Landwirt versorgt halb Kalsow

Ein Landwirt, der vormacht, wie das funktionieren kann, ist Dietmar Hocke in Kalsow bei Neuburg. Mit einer Biogasanlage, Solar- und Windanlagen versorgt er nicht nur seinen eigenen Betrieb, sondern auch einige Privathaushalte und eine Senioreneinrichtung mit Wärme.

Von Fernwärme könnten viele profitieren

So etwas Ähnliches könnte sich Dietrich Neick für seine Gemeinde auch vorstellen. „Wenn wir zum Beispiel ein Fernwärmenetz aufbauen könnten, könnten davon auch viele private Haushalte profitieren. Wir brauchen aber ein rundes Konzept und wollen deshalb erst einmal Fachleute beauftragen.“

Bei Modernisierungen achtet die Gemeinde ohnehin darauf, energiesparende Effekte zu nutzen. „Wenn wir Feuerwehrhäuser umbauen, achten wir auch darauf, die Dämmung zu verbessern oder die Heizkosten zu verringern“, sagt Neick. Das machen andere Gemeinden aber aus rein ökonomischen Gründen auch schon.

Ökologische Bildungsangebote

In der Gemeinde Kalkhorst gibt es schon einige Ambitionen zum Natur- und Klimaschutz. So hat sich die Naturstation Klützer Winkel in Groß Schwansee, in der der Lebensraum Ostseeküste erklärt wird, etabliert und wird im Frühjahr mit einer neuen Unterkunft in die Saison starten. In der Grundschule wurden Apfelbäume gepflanzt, von denen in den nächsten Jahren Obst geerntet werden soll.

Elektrotankstelle geplant

Es gibt auch den Plan, am Dorfplatz in Kalkhorst – also zwischen dem Konsum und dem Minimare – eine Elektro-Tankstelle aufzubauen. Der Neuenhagener Uwe Dramm hat so eine Anlage an seinem Grundstück und würde eine ähnliche in Kalkhorst aufstellen. Ob sie dann, wie in Neuenhagen, mit Bioenergie aus den Windrädern von Uwe Dramm und seinem Geschäftspartner gespeist werden kann, müsste untersucht werden.

Einwohner engagieren sich für Umwelt

Außerdem gibt es in der Gemeinde Kalkhorst viele Einwohner, die sich privat für die Natur, den Klimaschutz und den Insektenschutz einsetzen. So wird es am Sonnabend, 29. Februar, ab 14 Uhr einen Aktionstag im Kalkhorster Gemeindezentrum geben, bei dem es um die Themen Nachhaltigkeit, regionale Produzenten, gesundes Obst, Leben der Honigbiene und den persönlichen Co2-Fußabdruck geht.

Aktionstag am 29. Februar

An der Veranstaltung, bei der Nisthilfen für Vögel und Insekten gebaut werden können, beteiligen sich neben der Grundschule Kalkhorst die Gemeinde, der Verein Kalkhorster Kinderkram, der Imkerverein Klützer Winkel, der Verein Naturraum Klützer Winkel und die Bürgerinitiative „Winkel im Wandel“. Zum Abschluss wird um 17.30 Uhr der Film „Die Wiese“ von Jan Heft gezeigt.

