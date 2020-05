Boltenhagen

Wenn die Sonne über der Wismarbucht aufgeht und über die hellen Fassaden der Ferienhäuser in der Weißen Wiek auf der Halbinsel Tarnewitz streicht, dann gibt es kaum einen schöneren Ort, um die ersten Minuten des neuen Tages zu beginnen. Die Schiffe in der Marina, die Fischerboote vor den roten Häusern. Idylle pur. Doch das war nicht immer so. Das Ferienresort mit Hotel, Schwimmbad Ferienwohnungen und Fischereihafen gibt es erst seit wenigen Jahren.

1935 wurde die Halbinsel aufgeschüttet

Jahrzehnte hatte das Militär das Sagen auf der Halbinsel, die 1935 aufgeschüttet wurde. Der Grund: Die Luftwaffe brauchte eine Erprobungsstelle für ihre Waffen. Boltenhagen lag günstig nahe den Flugzeugwerken, die unter anderem in Wismar und Rostock angesiedelt waren. Bis 1945 entstand ein Stützpunkt, von dem heute zahlreiche Bücher zeugen. Später übernahm die Rote Armee, anschließend die Nationale Volksarmee, genauer die Grenzbrigade Küste das Areal. Bis mit der Wende nicht nur die Grenze, sondern auch das Militär aus Boltenhagen verschwand. Und das Gelände brach lag, die Fischer nutzten die Hafen, in dem zuvor Kriegsschiffe lagen.

Idealer Ort für die Erprobung von Luftwaffen

Der Grund, weshalb in den 1930-er Jahren Boltenhagen ins Visier des Militärs rückte, war laut Horst Günther, Chronist des Ostseebades, der Umstand, dass die bis dahin existierende Erprobungsstelle in Travemünde zu dicht an den Schifffahrtslinien lag. Das NS-Regime, das die Aufrüstung vorantrieb, suchte einen geeigneten Ort – und fand ihn in den flachen Gewässern an der Ostküste von Boltenhagen. Um Geld zu sparen und kein teures Land zu kaufen, wurde die Insel aufgeschüttet. Die Nähe zu den Erprobungsstellen Travemünde, Rechlin sowie die gute Verkehrsanbindung der Region gaben den Ausschlag. Die Steilküste eignete sich gut für den Bau von Bunkern. Dennoch musste einige Bauern Land abgeben, einige so viel, dass sie ihre Höfe aufgeben mussten.

Schließlich entstanden nicht nur Bunker, Unterkünfte und Hallen sondern auch ein Rollfeld, das durch einen Deich geschützt wurde. Der Hafenbereich mit der Mole ist zumindest in der Form noch erhalten, auch wenn er komplett neu gestaltet wurde. Der Hafen wurde übrigens so geplant, dass er später an das Eisenbahnnetz angeschlossen werden konnte. Dieser Plan wurde bis heute nicht verwirklich, das Schienennetz reichte nur bis ins sechs Kilometer entfernte Klütz.

1000 Beschäftigte gegen Ende des Zweiten Weltkrieges

Neben den umfangreichen Tests von Luftwaffen wurden in Tarnewitz bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges auch Segelflieger ausgebildet, Fotos zeugen von den großen Hallen, in denen die Flugzeuge untergestellt waren. Die Segelflieger waren laut Horst Günther vor allem an den Wochenende unterwegs, wenn kein regulärer Flugbetrieb erfolgte und keine Waffen getestet wurden. 1936 wurde das erste Rollfeld fertiggestellt, ab 1938 setzte der Erprobungsbetrieb ein.

Gegen Ende des Krieges sollen etwas 1000 Menschen auf dem Areal beschäftigt gewesen sein, um sich gegen Luftangriffe der Alliierten zu schützen, wurden sogenannte Tarnbauten angelegt, Hallen wurden als Wohnhäuser getarnt, sogar die Rollbahnen sollen angemalt worden sein. Im Frühjahr 1945 wurden sämtliche Flugzeuge auf der Halbinsel gesprengt, Akten und Geräte vernichtet oder in der Ostsee versenkt. Am 3. Mai marschierten amerikanische Truppen in der Region ein, am 5. Mai erreichten sie den Flugplatz in Tarnewitz, im Juni lösten die Engländer sie ab bevor am 3. Juli die Rote Armee schließlich die Region besetzte. Zehn Jahre blieben die sowjetischen Soldaten auf dem Stützpunkt.

Grenzbrigade Küste bis zur Wende auf dem Stützpunkt

Bereits kurz nach Kriegsende gab es die ersten Bestrebungen aus der Zivilbevölkerung in Richtung der Halbinsel. Denn die Menschen brauchten Unterkünfte und Platz. Unter anderem siedelten sich die Fischer in dem Militärhafen an. Gartenland auf dem einstigen Flugplatz wurde den Einwohner zur Verfügung gestellt. 1955 verlassen die Soldaten der Roten Armee schließlich Boltenhagen, die NVA übernimmt den Stützpunkt und riegelt ihn ab. Bis 1990 bleibt die Halbinsel Sperrgebiet. Zwar arbeiten etliche Boltenhagener für die Grenzbrigade, auch die Ausbildung der Schüler, die den Schießplatz für den Wehrunterricht nutzen, findet dort statt. Doch ansonsten hat dort niemand etwas zu suchen. Bis die Mauer fällt.

Der Fischereihafen in Tarnewitz, Boltenhagen, bevor dort eine Marina und Hotels und Anleger für die Fischer gebaut wurden Quelle: Prochnow Michael

Apropos suchen: Bevor nach über zehn Jahren die Planungen und Arbeiten für die Ferienanlage beginnen konnten, musste der Kampfmittelräumdienst dort ganze Arbeit leisten. Das gesamte Gebiet musste von den Altlasten, die das NS-Regime, später die Russen und anschließend die NVA dort hinterlassen hatten, befreit werden. Heute ist ein Teil der Halbinsel Naturschutzgebiet. Nur die Einheimischen wissen, was sich früher dort abgespielt hat. Für Gäste und Touristen gibt es neben der Erholung in der Weißen Wiek oder an der wunderschönen Promenade einige interessante Bücher über die Geschichte der Halbinsel.

Eines der Bücher über die Halbinsel. Quelle: Archiv

Dazu zählen die Chronik von Horst Günther und die Bücher aus dem Boltenhagen-Verlag, die unter dem Titel „Mythos Tarnewitz“ viele interessante Details und Geschichte offenbaren. Erhältlich sind die Bücher in Boltenhagen sowie in allen Buchhandlungen.

Tarnewitzer Halbinsel, Fischerboote nutzten nach der Wende die Mole des ehemaligen Militärhafens Quelle: Archiv

Von Michael Prochnow