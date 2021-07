Die Kfl-Lounge am Degtower Weg: Das sind die Pläne für die Zukunft

Grevesmühlen

Die Küche bleibt vorerst kalt in der KFL-Lounge in Grevesmühlen. Die beliebte Einrichtung im Gewerbegebiet am Degtower Weg ist aufgrund von Corona seit Monaten geschlossen. Und das bleibt sie im Moment auch.

„Wir wissen nicht, was nach den Sommerferien wird, deshalb bleibt es aufgrund der unsicheren Situation erst einmal zu“, sagt Heiko Subat, der einen Teil des Areals, darunter auch die Lounge, betreibt. Das gilt sowohl für die Frühstückslounge, die in früheren Zeiten täglich etliche Gäste anlockte, als auch für die Veranstaltungen, die freitags einmal im Monat stattfanden.

Die Geschichte der Industrie am Degtower Weg Der Degtower Weg hatte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine geringe Bedeutung für Grevesmühlen. Wichtig waren lediglich das Pumpenhaus für die städtische Wasserversorgung und ab Mitte der 30er Jahre die Firma „Mecklenburgische Land und Wiesenkultur Gebrüder Kersten“, die 1948 enteignet wurde. Auf dem Betriebsgelände entstand zunächst ein Maschinenhof, aus dem die Maschinen-Ausleih-Station (MAS; 1953), der Reparaturtechnische Stützpunkt (RTS; 1956) und schließlich der Kreisbetrieb für Landtechnik (KfL; 1964) hervorgingen. Diese Betriebe bestimmten in den vier Jahrzehnten bis 1990 die Entwicklung der Landwirtschaft im Stadt- und Kreisgebiet mit. Letzterer wurde zu einem wichtigen Kooperationspartner der Landwirtschaft. Sichtbares Zeichen dafür war seine bauliche Erweiterung. So entstanden große Werkhallen und ein 40 Meter hoher Schornstein, der am 4. Juni 1993 abgetragen wurde. Neben seinen wirtschaftlichen Aufgaben widmete sich der expandierende Betrieb auch der sportlichen Betätigung seiner Mitarbeiter. So entstand bereits am 9. April 1951 die Betriebssportgemeinschaft (BSG) Traktor Grevesmühlen, deren Träger die damalige Maschinen-Ausleih-Station und später deren Nachfolger waren. Neben den Sportarten Boxen, Pferdesport und Tischtennis bestand auch die Sektion Fußball, sie war die wichtigste des Vereins. Besondere Verdienste um die Entwicklung der BSG erwarben sich Paul Erich Ahrens, Emil Beck, Bernhard Funke, Werner Naujok, Günther Pauls, Gerhard Schnurr, Manfred Stoltenberg und Ulrich Wemuth. Die BSG bestand bis 1988 und schloss sich dann der BSG ZBO „Vorwärts“ Grevesmühlen an. Das erste Gebäude ist bereits 1939 gebaut worden, dort befindet sich die KFL-Lounge. Hier war später der Kreisbetrieb für Landtechnik (KfL) angesiedelt, der von 1948 bis 1952 als Maschinenausleihstation (MAS) und bis 1964 als Maschinen-Traktoren-Station (MTS) bekannt war. Dort wurden Landmaschinen repariert und instand gesetzt, beispielsweise die gesamte ZT-Modellreihe oder auch die MTS-Traktorenserie. Die Gebäude rundherum entstanden von 1950 bis 1960. Nach der Wende wurde das Gebiet privatisiert. Damit siedelte sich der 1990 gegründete Grevesmühlener Maschinenbau und Technikhandel (Gre-Ma-Tech) an. Gesellschaft bekam das Unternehmen von Wolff Sonderschrauben. 1997 spaltete sich der einzige profitable Zweig von Gre-Ma-Tech – der Fahrzeugservice – ab. Damit war der FSG (Fahrzeug Service Grevesmühlen) gegründet und wird noch heute erfolgreich von Norbert Koch und Lutz Kötzing betrieben. Gre-Ma-Tech meldete im Jahr 2000 Insolvenz an, später ebenso Wolff Sonderschrauben. Damit war es um die Gegend nicht gut bestellt. Fast zehn Jahre standen viele Hallen leer.

Allerdings gibt es bereits Ideen und Pläne für die Zeit nach der Sommerpause. „Geplant ist für die Zukunft eine Betriebskantine für die umliegenden Gewerbetreibenden, jedenfalls wird es nicht wieder eine öffentliche Geschichte werden“, so Heiko Subat. Und Veranstaltungen? „Wir werden sehen, das ist natürlich immer super gelaufen. Auf jeden Fall schließen wir nichts aus.“

Seit zwölf Jahren entwickelt sich das Areal

2009 hatte Heiko Subat das ehemalige KFL-Gelände gekauft, 2015 wurde dann die Idee geboren, die Lounge zu eröffnen und mit Leben zu erfüllen. Und das Konzept ging auf. Die Location war in den vergangenen Jahren Schauplatz für etliche Großveranstaltungen. Im Mai 2018 trafen sich hunderte Country-Fans zum dreitägigen Rockfestival, das Duo „Matze & Andi“ gab 2017 sein erstes Konzert in der KFL-Lounge. Die Freitagspartys fanden immer mehr Anhänger in der Region, lokale Musikgruppen erhielten hier die Chance, vor Publikum zu spielen. Und dann kam Corona und damit nicht nur das Aus für die Frühstückslounge, sondern auch für die Sonderveranstaltungen. „Aber wie gesagt, wir werden wieder öffnen. Aber dann mit einem etwas anderen Konzept“, verspricht Heiko Subat.

Modegeschäft zieht vom Baltic Park an den Degtower Weg

Am Konzept festgehalten haben hingegen Jessica und Michael Borchardt mit ihrem Geschäft „Someone like you“. Die etwas andere Modeboutique hatte das Paar aus Upahl in ihren eigenen vier Wänden gegründet und später in den Baltic Park im Grünen Weg verlegt. Auf mehr als 100 Quadratmetern gab es alles, was Frauen (und Männer) zum Anziehen brauchen.

Nach zwei Jahren möchte sich Jessica Borchardt mit ihrem Online-Shop in Grevesmühlen vergrößern. Mit der OZ hat die 36-Jährige über den bisherigen Prozess und die Zukunft gesprochen. Quelle: Lena-Marie Walter

Inzwischen befindet sich das Atelier in den frisch sanierten Räumen des ehemaligen Bildungszentrums auf dem KFL-Gelände. Anfang Juli hatte das junge Unternehmen die neuen Räume eröffnet. Heiko Subat freut sich über die neuen Mieter auf dem Gelände, die zusätzlich Farbe ins Spiel bringen. „Der Laden hat schon am alten Standort gut funktioniert, Bekleidung geht, wenn man es richtig anfasst, immer. Deshalb habe ich die Räume auch umbauen lassen.“ Neben deutlich mehr Platz als am alten Standort im Baltic Park gibt es nun auch einen Außenbereich mit Terrasse und innen sogar ein Fitnessstudio. Weitere Infos unter www.someonelikeyou.de

Von Michael Prochnow