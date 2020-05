Lübsee

2017 war sie von der Schließung bedroht, jetzt ist sie gerettet: die 700 Jahre alte Dorfkirche in Lübsee. Das noch fehlende Geld für die komplette Sanierung des architektonischen Kleinods kommt aus Berlin. Nach einem Beschluss des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags fließen 150 000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm in die Instandsetzung des Turms und die Restaurierung des Innenraums. Pastor Dirk Greverus von der Kirchengemeinde Sankt Johannes Roggenstorf sagt: „Mit diesem Geld können wir unsere Kirche komplett fertig sanieren.“

Als sich im November ein Freundeskreis der Kirche in Lübsee gründete, dachten die Mitglieder: „Wir stehen vor einer großen Aufgabe, aber wir versuchen es.“ Jetzt ist die Freude groß, dass der „Chor“ genannte Teil bereits saniert wurde, das Kirchenschiff derzeit instand gesetzt wird und auch das Geld für den letzten Bauabschnitt, den Turm, zugesagt wurde – und das alles in nur zweieinhalb Jahren.

Anzeige

„Wir sind überwältigt“

Vorstandsmitglied Ingrid Dähling sagt nach der Entscheidung in Berlin: „Wir sind überwältigt.“ Die stellvertretende Vorsitzende Ilka Behrens sagt: „Es ist toll.“ Theres Lehmann, ebenfalls im Vorstand, erklärt: „Es ist wundervoll, ein tolle Überraschung für uns.“ Die Mitglieder des Freundeskreises sind froh, dass gewürdigt wird, was es in Lübsee zu bewahren gilt. Dirk Greverus erklärt: „Wir haben hier die ältesten Malereien in einer Kirche in Mecklenburg.“

Weitere OZ+ Artikel

Ingrid Dähling betont: „Es waren viele bereit, zu helfen.“ Unterstützung kam nicht nur von den 120 Mitgliedern des Freundeskreises, als dessen Vorsitzende sich Andrea Lenschow seit der Gründung engagiert. Andere Frauen und Männer in der Region halfen ebenfalls – unabhängig davon, ob sie der Kirchengemeinde angehören oder nicht. Ingrid Dähling sagt: „Wir wollen, dass die Kirche für künftige Generationen erhalten wird – und für alle.“ Dirk Greverus bekräftigt das, als er sagt: „Es ist für alle Menschen in unseren Dörfern und im Umkreis.“

Namhafte Musiker engagieren sich für Kirche

Der Freundeskreis bringt seit seiner Gründung neues Leben in die Kirche. Namhafte Musiker traten zum Selbstkostenpreis auf, um Geld für die Sanierung zusammenzubekommen. Aber auch zahlreiche private Spenden tragen zum Erfolg bei. „Gerade Spenden von Familien, die mit dieser Kirche verbunden sind“, erläutert Dirk Greverus. Zu den zahlreichen Geldgebern gehören die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die Stiftung Kirchliches Bauen und die Marlis-Kressner-Stiftung zur Erhaltung historisch bedeutsamen Kulturgutes.

Dirk Greverus und die Mitglieder des Freundeskreises sind zuversichtlich, dass zu den 150 000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes bald weitere 150 000 Euro als Kofinanzierung dazukommen, die für den letzten Bauabschnitt nötig sind. Rund 60 000 Euro kommen vom Freundeskreis. Kirchenkreis, Kirchengemeinde und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz engagieren sich ebenfalls mit Zuschüssen.

Bis 1901 hatte die Kirche in Lübsee einen deutlich kleineren Turm aus Holz. Er ist auf einer historischen Ansichtskarte zu erkennen. Quelle: Jürgen Lenz

Dirk Greverus sagt: „Ein großer Dank auch an Frank Junge.“ Der SPD-Bundestagsabgeordnete setzte sich nach Rücksprachen mit der Kirchenbauverwaltung für das Denkmalschutzprojekt in Lübsee ein. Er sagt: „Da wegen der Vielzahl der eingereichten bundesweiten Bewerbungen nur ein Teil der Anträge positiv beschieden werden konnte, bin ich froh und glücklich darüber, dass das geklappt hat.“

1901: Der Turmbau zu Lübsee 30 Meter hoch ragt der Kirchturm von Lübsee in den Himmel. Er ist von der A 20 aus gut zu sehen. Handwerker bauten ihn 1901 nach Plänen des Landbaumeisters Mann aus Grevesmühlen. Bereits am 12. Februar 1901 berichtete der „Schönberger Anzeiger“: „Es wird das Baumaterial nun schon vom Bahnhof Grieben abgefahren.“ An der Stelle des heutigen Turms aus Backsteinen stand vorher ein wesentlich kleinerer Turm aus Eichenholz. Er war im Jahr 1729 fertig und musste des Öfteren instand gesetzt werden. Bereits 1770 schrieb das Amt Rehna an die herzogliche Regierung, es bestehe die Gefahr, der Turm könne beim Einsturz sowohl Menschen als auch die Glocken zerschmettern.

Mit dem Sonderprogramm beteiligt sich der Bund an der Sanierung von national bedeutsamen Denkmälern in ganz Deutschland. Dass jetzt mit Geld des Bundes die Sanierung der Kirche vorangetrieben werden kann, sagt Frank Junge, sei von höchster Bedeutung für die Kirchgemeinde und die Menschen vor Ort. Der Bundestagsabgeordnete erläutert: „Vor allem freue ich mich aber für die Mitglieder der Kirchgemeinde und des Fördervereins sowie für Pastor Greverus, die sich alle seit vielen Jahren mit ganz viel Herzblut für den Erhalt ihrer Kirche einsetzen.“

2021 soll die Sanierung des Turms starten

Das Dach des Turms wird erneuert, der Glockenstuhl instand gesetzt, das Mauerwerk saniert. Geplanter Baubeginn: 2021.

Der Freundeskreis wird nach der Corona-Pause zu weiteren Veranstaltungen einladen. Das kündigt der Vorstand an. Die gelungene Rettung der Kirche will er auf alle Fälle feiern.

Über den Autor

Lesen Sie auch

Von Jürgen Lenz