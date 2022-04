Boltenhagen

Sie gehören zu den letzten im Hauptberuf tätigen Fischern an der deutschen Ostseeküste – die 29 portraitierten Fischer in der Wanderausstellung „Die Letzten ihrer Zunft“. Die Fotografen Jan Kuchenbecker und Franz Bischof haben ihre windgegerbten Gesichter, die von der harten Arbeit auf dem Wasser und der Sehnsucht nach dem Meer erzählen, festgehalten und in einer eigenen Ausstellung inszeniert.

Auf drei mal drei Meter großen Bildern soll das Projekt aufmerksam machen auf einen Berufsstand, der vom Aussterben bedroht ist und eine Zunft, die um Tradition und Zukunft kämpft. Ab Donnerstag ist die Ausstellung im Ostseebad Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) zu sehen. Im Juni wandert sie in die Hansestadt Wismar.

Traditioneller Berufsstand

Von 29 Fischern – darunter einer Fischerin – und ihren Geschichten erzählt die Ausstellung, die von einem sechsköpfigen Team des Zingster Bauhofes gleich neben der Boltenhagener Seebrücke installiert wurde. Die Ausstellung zeigt Fischer aus Vorpommern, von Rügen, vom Fischland und aus Nordwestmecklenburg. Aus dem Ostseebad Boltenhagen sind fünf Fischer dabei.

Einer von ihnen ist Uwe Dunkelmann, der in vierter Generation das Fischereihandwerk ausübt. Der groß gewachsene Mann schnackt Plattdeutsch, kennt Land und Leute in Boltenhagen und erzählt von seinem Großvater, der schon in den 1900er Jahren in der Ostsee fischte. „Wir begrüßen dieses Projekt sehr“, sagt der Fischer. „Wir haben kaum eine Zukunft. Die Rahmenbedingungen für die traditionelle Stellnetzfischerei im küstennahen Bereich sind so katastrophal, dass wir eigentlich in fünf oder zehn Jahren nur noch die Hälfte der Fischer sind, die wir hier am Strand in Boltenhagen in der Ausstellung begutachten können.“

Fischer ohne Lobby

Dunkelmann findet, es sei an der Zeit, endlich aufmerksam zu machen auf die Situation in der Fischerei und das traditionelle Handwerk, eines der ältesten im maritimen Bereich. Vor allem der schlechte Verdienst eines Fischers mache den Beruf für junge Menschen unattraktiv. Die Fischfangquoten werden zudem drastisch gesenkt, damit sich Fischarten erholen können. Der traditionelle, inhabergeführte und familiäre Fischerbetrieb ist ein aussterbender Beruf, so die traurige Aussage hinter den Portraits.

Spezielle Fundamente für Siebdruckplatten

Zum Aufbau sind Bauhofleiter Silvio Gertnun und seine Mitarbeiter in den frühen Morgenstunden aus Zingst angereist. Nachdem eine Schnur für eine korrekte Ausrichtung der Flächen gespannt wurde, kamen spezielle Sandbohrer für das Setzen sogenannter Krinner-Fundamente für das Ständerwerk zum Einsatz. Das Ausstellungssystem besteht aus zehn Dreiecken mit Seitenflächen von neun Quadratmetern. Gebaut wird es mit Holzpfosten und Siebdruckplatten, auf denen dann die Bilder geschraubt werden. Die Dreiecke sind im Boden verankert und bei aufkommendem Sturm schnell wieder abzubauen. „Das war die Bedingung für den Genehmigungsbescheid des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg“, erklärt Katleen Herr, Marketing-Leiterin in der Kurverwaltung Boltenhagen.

Portraits bei Wind und Wetter

Fotografisch und inhaltlich umgesetzt haben die Ausstellung Franz Bischof und Jan Kuchenbecker. Sie fotografierten ihre Protagonisten „oft in Wohnzimmern, unter Carports, in Netz-Fischerhütten, Restaurants, unter freiem Himmel, im Hafen, Bushaltestellen und besonders häufig in nasskalten Fischhallen“. In einem Interview sagen sie: „Wir waren unterwegs mit einem mobilen Studio und einer robusten Akku-Blitzanlage. Der gesamte Aufbau musste den teils widrigen Bedingungen mit Wind, Regen und Eiseskälte zumindest kurzfristig standhalten.“

Ziel des Projektes ist, den traditionellen Berufsstand des Fischers in seiner Gesamtheit zu zeigen, bevor dieser – durch erschwerte wirtschaftliche Zwänge, Überalterung sowie fehlenden Nachwuchs und immer restriktivere Umweltauflagen – „in der Bedeutungslosigkeit verschwindet“. Zur Ausstellung ist ebenfalls ein Buch erschienen, das online und in der Boltenhagener Tourist-Information erhältlich ist. Die Ausstellung ist Open Air am Strand im Ostseebad Boltenhagen auf der Höhe der Seebrücke zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Das Buch zur Ausstellung: www.franzbischof.de/projekte/seesucht

Von Lea-Marie Kenzler