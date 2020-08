Die Linke nominiert Kandidat für Landratswahl in Nordwestmecklenburg

Grevesmühlen/Wismar

Die Linke hat mit Jörg Bendiks aus Grevesmühlen einen Kandidaten für die Landratswahl in Nordwestmecklenburg bekannt gegeben. Der Kreisvorstand nominierte den 29-jährigen Lehrer einstimmig. Ob er tatsächlich seinen Hut in den Ring wirft, entscheidet sich am 22. August. Dann stimmen die Mitglieder über Jörg Bendiks ab.

„Mit ihm hätten wir ein echtes Alternativangebot. Wir glauben, dass er gute Chancen hat“, resümiert der Kreisvorsitzende der Linken, Horst Krumpen. Nicht zuletzt auch, weil er als Lehrer durch die Corona-Krise hervorgerufene Problematiken in Sachen Digitalisierung an Schulen kenne.

Anzeige

Auch Landtagskandidaten nominiert

Am 8. Juli 2021 endet die Amtszeit von Landrätin Kerstin Weiss ( SPD). Der Termin für die Neuwahl steht noch nicht fest und soll in der kommenden Sitzung des Kreistages diskutiert werden. Der 25. April sei laut Kreisverwaltung ein möglicher Wahltermin.

Weitere OZ+ Artikel

Bereits bei der Wahl der Grevesmühlener Stadtvertretung im vergangenen Jahr hatte Jörg Bendiks als Neuling die Nase weit vorn. Er holte nicht nur bei den Linken-Kandidaten mit Abstand die meisten Stimmen, sondern von allen zur Wahl stehenden Stadtvertretern. Am Ende kam die Linke auf acht Sitze und ist damit nach CDU und SPD die drittstärkste Fraktion in der Stadtvertretung.

In den Reihen der Linken sind auch die Landtagskandidaten nominiert worden. Über Simone Oldenburg, Björn Griese und Horst Krumpen wird ebenfalls am 22. August abgestimmt.

Von Jana Franke