Grevesmühlen

Hansa Rostock hat mit dem Sieg über den FC Magdeburg am Mittwoch sich die Chance auf den Aufstieg in die Zweite Bundesliga erarbeitet, die Lokalredaktion der OZ in Grevesmühlen hat den Aufstieg bereits geschafft. Vom Erdgeschoss im alten Postgebäude in der August-Bebel-Straße geht es am 15. Juni nun den ersten Stock über Rossmann-Filiale direkt am Markt.

Doch nicht nur die Adresse der Lokalredaktion Grevesmühlen der OSTSEE-ZEITUNG ist neu. Neben der gedruckten Ausgabe sorgen für allem die digitalen Angebote nicht nur für ganz neue Möglichkeiten, um wichtige Informationen zu den Lesern bringen, sie bieten auch völlig neue Wege, um die Menschen in der Region zu erreichen. Und so beginnt die Redaktion ihre Arbeit in den neuen Räumen auch gleich mit mehreren Live-Übertragungen zu wichtigen Themen aus dem Nordwestkreis.

OZ-Chefredakteur Andreas Ebel Quelle: Archiv

Auf der Facebook-Seite der OSTSEE-ZEITUNG sowie der Lokalredaktion Grevesmühlen werden die Interviews, die OZ-Chefredakteur Andreas Ebel und Lokalleiter Michael Prochnow führen, live im Internet übertragen. Die Leser können nicht nur in Echtzeit dabei sein, sie können auch Fragen stellen, kommentieren und vieles mehr.

Künftig gibt es übrigens neben den vielen Online-Angeboten unter www.ostsee-zeitung.de auch einen Newsletter, der jede Woche nicht nur die wichtigsten Themen zusammenfasst, sondern auch spannende Tipps und Hinweise der Redaktion zu Veranstaltungen, Events und vieles mehr enthält. Wie Sie den Newsletter erhalten? Ganz einfach, nur auf der OZ-Seite registrieren und schon haben sie den Newsletter der OZ-Redaktion Grevesmühlen.

Und falls Sie Tipps zum Thema Urlaub brauchen, auch dafür gibt es inzwischen einen Newsletter. Klicken Sie sich einfach durch die Angebote. Und wenn Sie Fragen dazu haben, wir sind natürlich für Sie da.

Das waren die Standorte der Redaktion in Grevesmühlen Die Lokalzeitung in und für Grevesmühlen und Umgebung hatte nicht nur zahlreiche Standorte, sie hat auch ihr Gesicht in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Noch vor 100 Jahren hatte der Lübecker Generalanzeiger, der Vorläufer der Lübecker Nachrichten, sein Gebiet bis nach Grevesmühlen ausgeweitet. Noch heute existieren die alten Schilder, die bis 1945 auf den Vertrieb der Zeitung hinwiesen. Mit dem Ende des Krieges begann die Geburtsstunde der Ostsee-Zeitung im Bezirk Rostock und damit der Lokalausgabe Grevesmühlen. Einer der ersten Redaktionssitze befand sich im Gebäude des „Haus der Technik“ in der August-Bebel-Straße, heute steht dort das Haus der Volks- und Raiffeisenbank. 1991 im Zuge der zahlreichen Veränderungen musste die Zeitung die Räume leerziehen, es ging vorübergehend in die Bahnhofstraße. Bis wenige Jahre später das repräsentative Haus am Markt, die einstige Buchhandlung zum Sitz der OZ Grevesmühlen wurde. 1994 zogen Redaktion und Verlag dort ein, drei Etagen standen zur Verfügung. Doch auch die reichten nicht, als im Januar 2009 OSTSEE-Zeitung und Lübecker Nachrichten ihre Redaktionen in Grevesmühlen zusammenlegten. Das inzwischen leerstehende Postgebäude in der August-Bebel-Straße war die neue Heimat der Lokalredaktion – bis zum Umzug im Juni 2020.

Prominente Gäste diskutieren über brennende Themen

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler Quelle: Prochnow

Dabei geht es nicht um den Umzug der Redaktion, Andreas Ebel und Michael Prochnow haben Gäste eingeladen, die Rede und Antwort stehen zu aktuellen Themen. So werden Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler sowie Stadtvertreter und Einzelhändler Dirk Zachey vor laufender Kamera unter anderem die Fragen diskutieren, was das neue Parkkonzept für die Innenstadt bringt und ob der Einzelhandel im Zentrum überhaupt eine Chance hat gegen die Supermärkte und Discounter auf der grünen Wiese.

So können Sie live im Internet dabei sein Sie können auf der Facebook-Seite der OSTSEE-ZEITUNG die Veranstaltung live mitverfolgen. Hier der Ablauf: 15.30 Uhr –Verkündung der Gewinner des OZ-Gewinnspiels, 15.45 Uhr führt der Kameramann die Leser durch die Redaktion, ein Video stellt die Redakteure und ihre Arbeit vor. Um 16 Uhr beantworten die Redakteure die Fragen der Leser. Um 16.30 Uhr startet das Interview mit OZ-Chefredakteur Andreas Ebel und Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki zu den Themen rund um das Ostseebad. Um 17.30 Uhr wird Piraten-Intendant Peter Venzmer Rede und Antwort stehen, die Fragen stellt Andreas Ebel. Ab 18 Uhr diskutieren Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler und Händler Dirk Zachey über die Probleme in der Innenstadt, moderiert wird dieser Teil von Michael Prochnow. Um 19 Uhr werden dann die Jungs von Gleis 4 zeigen, warum sie die Musikszene der Region gerade aufmischen.

Wie geht es weiter beim Piraten Open Air?

Intendant des Piraten Open Air, Peter Venzmer Quelle: Archiv

Wir erwarten dazu Peter Venzmer, Intendant des größten Freilufttheaters in Mecklenburg, dem Piraten Open Air in Grevesmühlen. Wie es weitergeht im kommenden Jahr, was die Theaterleitung plant, welche Probleme Corona den Schauspielern bereitet, all diese Fragen werden die OZ-Journalisten Peter Venzmer stellen. Und natürlich können Sie ebenfalls Fragen stellen, schicken Sie uns einfach Ihre Fragen an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de.

Uns interessiert Ihre Meinung zu diesen Themen Es gibt zahlreiche Themen, die die Menschen in der Region bewegen, die Redaktion der OZ hat einige Fragen formuliert, um ein Stimmungsbild zu erzeugen. Die Antworten und/oder Anregungen per Mail an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de. Hier die Fragen: Einige Discounter und Supermärkte haben in Grevesmühlen ihre Fläche bereits erweitert, es gibt Anfragen zu weiteren Bauvorhaben. Braucht die Stadt noch mehr Verkaufsfläche auf der grünen Wiese? Die Stadt Grevesmühlen erschließt derzeit mehrere Baugebiete, die Grundstückpreise steigen immer weiter, haben die 100-Euro-Grenze pro Quadratmeter überschritten? Braucht Grevesmühlen mehr bezahlbaren Wohnraum beziehungsweise bezahlbares Bauland? Boltenhagen gehört seit dem 1. Juli 2011 zum Amt Klützer Winkel, sollte das Ostseebad wieder eine eigenständige Gemeinde mit eigener Verwaltung sein? Mehrere Hoteliers und Unternehmer sind mit dem Vorhaben gescheitert, auf dem ehemaligen Sportplatz Wohnungen für Mitarbeiter zu bauen. Wo könnten stattdessen solche Wohnheime/Mehrfamilienhäuser entstehen? Am Ortseingang zwischen Wichmannsdorf und den Supermärkten? In Redewisch auf dem ehemaligen Landwirtschaftsgelände? Sollte statt einem Welcomecenter am Ortseingang besser ein Wohnheim entstehen? Etwa 10 000 Gästebetten hat Boltenhagen, einige Hundert kommen in diesem Jahr dazu. Was sollte Ihrer Meinung nach die Obergrenze der Bettenzahl in Boltenhagen sein?

Braucht Boltenhagen noch mehr Ferienwohnungen?

Bürgermeister Raphael Wardecki Quelle: Meinke

Wie geht es mit Boltenhagen weiter? Das werden die Redakteure den jüngsten Bürgermeister des Landes, Raphael Wardecki unter anderem fragen? Braucht das Ostseebad noch weitere Ferienbetten? Wie ist die aktuelle Stimmung in Sachen Dünenpromenade? Und was plant der Harmonie-Bürgermeister für die nächsten Jahre? Sie haben noch weitere Fragen? Dann immer her damit.

Livemusik und Interview mit Gleis 4

Und wenn die OZ live auf Sendung geht, dann natürlich auch mit Musik. Und dazu hat die Redaktion prominente Gäste eingeladen, nämlich die Band „Gleis 4“. Die vier Jungs aus Grevesmühlen gibt es erst seit wenigen Monaten. Aber die erste CD ist nicht nur der Hammer, ihr Verkauf dient auch einem guten Zweck.

Wenn Sie hören wollen, was „Gleis 4“ kann und was mit dem Erlös aus dem Verkauf passieren soll, dann schalten Sie am 17. Juni ihren Rechner, ihr Smartphone oder ihr Tablet ein. Um 15.30 Uhr geht es los. Bis 19.30 Uhr bleiben wir auf Sendung. wie freuen uns auf Sie!

Gleis 4 aus Grevesmühlen Quelle: Privat

Das große OZ-Gewinnspiel: Ipad zu gewinnen Hier die Fragen zum Quiz: 1. Welches Tier zeigt die Flagge von Grevesmühlen? A: Einen Ochsen B: Einen Hirsch C: Eine Krähe 2. Welches ist die höchste Erhebung in Nordwestmecklenburg? A: Der Iserberg B: Der Ihlenberg C: Der Lünenberg 3. Wie lang wird die neue Dünenpromenade in Boltenhagen? A: 1800 Meter B: 1950 Meter C: 2190 Meter 4. Wodurch wurde das Teilstück der A 20 von Lübeck nach Grevesmühlen "berühmt"? A: Durch die lange Bauphase B: Durch die Zahl der Wildbrücken C: Durch den Rüttelbeton als Belag 5: Wie alt ist die Bahnstrecke von Lübeck über Grevesmühlen nach Bad Kleinen? A: 150 Jahre B: 100 Jahre C 120 Jahre 6: Welche Gemeinde hat den jüngsten Bürgermeister in Mecklenburg? A: Boltenhagen B: Selmsdorf C: Grevesmühlen 7: Wie viele Einwohner hatte Grevesmühlen 1990? A: 11 487 B: 12 011 C: 11 235

Von Michael Prochnow