Die OZ verlost drei CDs der Grevesmühlener Band „Gleis4“

Grevesmühlen

Von Grevesmühlen in die weite Welt: Das lässt sich in der Tat von der CD der Grevesmühlener Band „Gleis4“ behaupten. Andreas „Lodde“ Voß, Daniel „Wiesel“ Wiesjahn, Maik „Reschi“ Reschke und Marco „Hetzer“ Retzlaff sind nämlich mit dem Verkauf ihrer ersten Scheibe – dem Unplugged-Konzert am 14. Februar im Grevesmühlener Bürgerbahnhof – nicht nur in Deutschland, sondern auch in Dänemark, Afrika, Kanada und den USA zu hören.

„Was als regionale Ersatzmöglichkeit für die in Corona-Zeiten nicht stattfindenden Konzerte unserer Band gedacht war, entpuppt sich als nationaler und internationaler Verkaufsschlager“, freut sich Daniel Wiesjahn. Zeitgleich kann man also auch von einer internationalen Corona-Hilfe für Nordwestmecklenburg sprechen. Denn: Acht Euro kostet das Unplugged-Konzert fürs Wohnzimmer. Zwei Euro davon kommen dem DRK-Kreisverband zugute. Verwendet werden soll das Geld laut Ekkehard Giewald, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes, für die Verbesserung der Seniorenbetreuung in Corona-Zeiten.

Fan-Post aus aller Welt

Von den 250 in den Handel gebrachten CDs – erhältlich sind sie in 15 Geschäften in Grevesmühlen und Umgebung – sind bereits mehr als 80 verkauft worden. Zu ­hören sind 14 Songs – zwölf eigene und zwei gecoverte – und kleine Anekdoten. Und die erfreuen unter anderem Madeleine Bleinagel aus Elsfleth in Niedersachsen. „Country-Punk“, die Musikrichtung der vier Musiker, „hat mich als Landpomeranze natürlich sofort inspiriert“, schwärmt sie. „Die Unplugged-CD macht echt Spaß.“

Die Käufer – vor allem auch außerhalb Grevesmühlens – waren aufgefordert, ein Foto mit der CD zu schicken. Viele sind zusammengekommen. Susann Harding zum Beispiel steht vor der Skyline in Chicago. Die selbst ernannte „Landpomeranze“ Madeleine Bleinagel klemmte sich ihre Lieblings-CD in die Heugabel. Und Andreas Foldager posiert mit CD und dänischer Flagge vor dem Wahrzeichen Kopenhagens – Die kleine Meerjungfrau.

Die Unplugged-CD der Band „Gleis4“ ist nicht nur deutschland-, sondern sogar weltweit verkauft worden. Die Fans schickten Fotos zurück: (von oben links im Uhrzeigersinn) Martin Deininger aus Erfurt, Andreas Foldager aus Dänemark, Stefan Schulz aus Kleinau, Madeleine Bleinagel aus Elsfleth in Niedersachsen, Thomas Borchers aus Niedersachsen, Susann Harding aus Chicago und Bettina Joachim aus Oranienburg. Quelle: privat/ Montage: Jana Franke

Auch „Bauer Korl“ ist bereits auf die Jungs aufmerksam geworden. Im Internet – Bauer Korls Landradio von Antenne MV – sind sie regelmäßig zu hören. „Das macht uns stolz“, so Daniel Wiesjahn. Sie haben noch keine CD? Versuchen Sie Ihr Glück und nehmen Sie am Gewinnspiel der OZ teil. Zu beantworten ist eine einfache Frage: Welche Musikrichtung spielt „Gleis4“? Die Antwort schicken Sie bitte bis Samstag, 6. Juni, an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de (Betreff: Gewinnspiel Gleis4) oder schicken Sie die Lösung per Post an Pressehaus Grevesmühlen, August-Bebel-Straße 11 in 23936 Grevesmühlen.

Mund-Nasen-Schutz mit Logo

Andreas Voß, Daniel Wiesjahn, Maik Reschke und Marco Retzlaff setzen in Corona-Zeiten natürlich auch auf Sicherheit. Deshalb gibt es nun ebenso einen Mund-Nasen-Schutz mit Namen und Logo der Band, der nicht nur als solcher, sondern auch – irgendwann nach Corona – als Hals- oder Kopftuch getragen werden kann. Zu kaufen gibt es den Fanartikel bei Janny’s Eis in Grevesmühlen oder auf Anfrage über die Facebook-Seite der Band.

Und auch sonst stehen die Räder bei „Gleis4“ nicht still. „Wer rastet, der rostet“, meint Gitarrist Maik Reschke. „Wir arbeiten derzeit an neuen Songs“, verrät Schlagzeuger Marco Retzlaff. Und das erste Studioalbum ist auch in Arbeit. Eigentlich sollte es schon längst erschienen sein. „Wir hatten alles im Kasten, doch dann machte uns Corona einen Strich durch die Rechnung und die Aufnahmen in Berlin konnten nicht wie geplant Ende März durchgeführt werden“, bedauert Sänger Andreas Voß. Erst kürzlich durften sie in die Bundeshauptstadt reisen, „und nun warten wir sehnsüchtig darauf, dass uns das Studio einen Fertigstellungstermin mitteilt“, sagt Daniel Wiesjahn voller Vorfreude.

Von Jana Franke