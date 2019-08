Wotenitz

Bereits am frühen Vormittag waren sie auf den Straßen rund um Grevesmühlen zu sehen, die vielen Oldtimer, die sich auf den Weg zum Dorf- und Erntefest nach Wotenitz machten. Am Sonnabend um 13 Uhr starteten die Fahrzeuge beim traditionellen Umzug durch den Ortsteil im Süden von Grevesmühlen. Und während die Anwohner es sich im Schatten vor ihren Häusern gemütlich gemacht hatten, um die Parade zu bewundern, tuckerten die Autos, Traktoren, Arbeitsmaschinen und Zweiräder durch Wotenitz un Richtung Betriebsgemeinschaft. Dort ging es schließlich weiter bis in die Nacht hinein, DJ Qbat sorgte für die richtige Stimmung beim Tanz.

Die Wotenitzer hatten sich bereits vor Wochen für die Einrichtung eines Fußgängerüberwegs auf der Hauptstraße stark gemacht. Doch wie die Stadtverwaltung inzwischen mitteilte, sei dieses Forderung von der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises abgelehnt worden. Es sei schlichtweg nicht genügend Verkehr in der Ortslage, um einen Überweg zu installieren. So müssen die Anwohner weiter darauf hoffen, dass die Autofahrer entsprechend Rücksicht nehmen.

Von Michael Prochnow