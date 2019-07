Tarnewitz

Der Fischereihafen von Tarnewitz ist ein wunderbares Fotomotiv, die roten Schuppen der Fischer liegen gegenüber den strahlend weißen Yachten und der hellen Fassade der Weißen Wiek. Wenn die Sonne am frühen Morgen über der Insel Poel aufgeht und die Strahlen sich über die Decks der Schiffe tasten, dann scheint es nicht Schöneres zu geben als den Beruf des Fischers. Doch an diesem Morgen sind die Temperaturen alles andere als angenehm, als es mit Fischer Uwe Dunkelmann und seinem Mitarbeiter Mischa rausgeht auf die Ostsee.

Mit dem W 50-Motor unter Deck

Der W50-Motor der „Uschi“ tuckert laut unten im Rumpf als das Boot den Hafen verlässt, Uwe Dunkelmann schaltet den Autopiloten des Ende der 1980-er Jahre auf der Werft in Kirchdorf/ Poel gebauten Kutters an. Es ist nicht die modernste Maschine, aber es ist zuverlässige DDR-Technik, und kleinere Reparaturen kann die Besatzung selbst erledigen. Heute tuckert der Motor gleichmäßig vor sich hin. Zeit für einen Kaffee an Bord. Eine der wenigen ruhigen Momente während der Fahrt. Doch lange können sich der Kapitän und Mitarbeiter Mischa nicht an dem Anblick über die Ostsee freuen, auch wenn zu Beginn der Fahrt der Wind noch schläft, das Meer liegt ruhig vor den Männern.

Zur Galerie Fischer Uwe Dunkelmann und sein Mitarbeiter Mischa bei der täglichen Arbeit auf dem Kutter „Uschi“

Doch auf der Ostsee, vor allem auf der offenen See, ändern sich die Bedingungen schnell. So auch an diesem Tag, der Wind frischt plötzlich auf. Und auch wenn der schwere Holzrumpf deutlich stabiler im Wasser liegt als die leichteren Kunststoffboote, die „Uschi“ legt sich dennoch auf die Seite. Was das Arbeiten für den Fotografen, der eben keine „Seebeine“ hat, die jede Bewegung automatisch ausgleichen, nicht eben einfacher macht. Wenigstens meldet sich der Magen nicht, Fotografieren mit Seekrankheit – undenkbar.

Ein Seehase geht ins Netz

Inzwischen spulen Uwe Dunkelmann und sein Mitarbeiter ihre Routine ab, das Fanggerät wird eingeholt. Gesprochen wird kaum, jeder weiß, was er zu tun hat. Die Fische landen in den bereitgestellten Kisten an Bord. Gerade einmal drei Kisten füllt der Fang. Ziemlich wenig, wenn man bedenkt, wie viel Aufwand der Unternehmer betrieben hat. Zwei Männer, die mehrere Stunden unterwegs sind mit einem Kutter, der mehr kostet als ein Eigenheim der oberen Preisklasse. Dorsche, Plattfische und ein Seehase sind das Ergebnis dieser Fahrt.

Fischer Dunkelmann kennt die Vorstellungen, die die Leute an Land vom Leben der Fischer haben. Doch allein vom Verkauf des Fangs könne kein Fischer überleben. Er braucht weitere Standbeine. Denn allein die Unterhaltung des Kutters und des Fanggeschirrs verschlingt große Summen, die Auflage der EU, die Fangquoten und die Beschränkungen sind weitere Faktoren, die ihnen das Leben schwer machen.

Verarbeitung und Veredelung in einer Hand

Deshalb sind die Fischer schon vor Jahren dazu übergegangen, den Fang selbst zu verarbeiten und zu veredeln. Inzwischen sind es kleine Unternehmen, die wie bei Uwe Dunkelmann alles anbieten, was der Urlauber braucht. Von der Fischräucherei über den Imbiss bis hin zum Restaurant.

Doch erst einmal muss der Fang auf dem Kutter ausgenommen werden. Routiniert gehen die Männer zu Werke. In den vergangenen Stunden waren kaum Vögel zu sehen auf dem offenen Meer, doch kaum haben Mischa und Uwe Dunkelmann damit begonnen, die Innereien über Bord zu werfen, sind etliche Möwen hinter und über dem Schiff. Die Vögel wissen genau, wann es sich lohnt.

Bevor es zurück in den Hafen geht, müssen noch die Stellnetze wieder ausgebracht werden. Die eingeholten Netze sind oft von Algen verschmutzt und müssen gereinigt werden. Unglaublich, wie die Männer es schaffen, als diesem Wirrwarr an Schnüren überhaupt einen Anfang zu finden. „Das ist“, so sagt es Misch, „alleine der Erfahrung der Fischer zu verdanken.“

Helmut Strauss