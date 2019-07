Klütz

Die Stadt Klütz hat sich in den vergangenen Jahren zum attraktiven Ausflugsziel gemausert. Nicht zuletzt die Sanierung und Eröffnung von Schloss Bothmer als Museum haben dazu beigetragen. Wer den Weg zum Barockensemble sucht, wird gut mit Schildern geleitet. Schon an der Autobahn 20 steht ein brauner Wegweiser an der Abfahrt Grevesmühlen. Doch sie unterscheiden sich in der Schreibweise. Auf vielen Schildern gibt es den Hinweis auf „ Schloss Bothmer“. Einige Wegweiser sind aber mit „Schloß Bothmer“ beschriftet.

Zum Teil liegt das am Alter der Schilder, die noch aus der Zeit stammen, bevor das Land Schloss Bothmer übernommen und saniert hat und bevor die Rechtschreibung geändert wurde.

Ein Schild an der Einfahrt zu Schloss Bothmer hat die alte Schreibweise „Schloß“. Quelle: Malte Behnk

Bis 1996 war es richtig, „Schloß“ zu schreiben. Seit der Rechtschreibreform gilt aber bei diesem scharfen „s“ die Schreibung „Schloss“. Endgültig trat diese Rechtschreibreform 2006 in Kraft. Seitdem gilt die Regel: „ß“ nur nach langem Vokal oder Diphthong. Nach kurzem Vokal immer „ss“ statt „ß“.

Mindestens ein Schild mit der Schreibweise mit „ß“ ist aber neu. Es steht direkt am großen Parkplatz am Anfang der Schloßstraße. Nur wenige Meter daneben steht eine große Fahne, die wiederum mit „ Schloss Bothmer“ bedruckt ist. Wie es zu diesem neuen Schild in alter Schreibweise gekommen ist, lässt sich so leicht nicht ergründen.

„Bei uns heißt es Schloss Bothmer mit zwei s. Ursprünglich wurde in der Vergangenheit auch von Haus Bothmer gesprochen. Das ist richtig, weil es eigentlich ein Herrenhaus ist. Aber eine Namensgebung, wie bei einer Taufe, hat es nicht gegeben“, sagt Friederieke Drinkuth, Leiterin des Dezernats Schlossmanagements der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern.

„Schloss“ steht auf allen Schildern und Fahnen, die zu Schloss Bothmer gehören. Quelle: Malte Behnk

Auch eine Anwaltskanzlei und ein Friseur in der Nähe von Schloss Bothmer haben die heutige Schreibweise bei ihren Schilder für die „Schloss-Kanzlei“ und für den „Schloss-Salon“ gewählt.

Die Schreibweise nach der alten Rechtschreibung wurde in Klütz allerdings auch schon bewusst gewählt. 2014 wurden an den Eingängen der Stadt breite Metallschilder aus Cortenstahl aufgestellt, die inzwischen eine rostige Oberfläche bekommen haben. Das war ebenso gewollt, wie die Inschrift „Schloßstadt Klütz“, die in das Metall geschnitten ist.

Bei den 2014 aufgestellten Schildern aus Cortenstahl wurde bewusst die Schreibweise „Schloßstadt“ gewählt. Quelle: Malte Behnk

Bewusst hatten sich die Klützer damals für eine Schreibweise mit „ß“ bei der Bezeichnung „Schloßstadt“ entschieden. Nach langen Diskussionen in Ausschüssen und der Stadtvertretung war entschieden worden, dass die Schreibweise „Schlossstadt“ verwirren könnte und die alte Variante besser aussehe.

In dieser Diskussion wurde auch über den Namen „Schloßstraße“ gesprochen. Auch er sollte nach dem Willen der damaligen Kommunalpolitiker nicht verändert werden. Eine Erneuerung in der aktuellen Schreibweise hätte möglicherweise auch Aufwand für Anwohner der Straße bedeutet, die Ausweispapiere hätten ändern müssen.

Malte Behnk