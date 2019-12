Die Tierflüsterer von Hof Gutow

Hof Gutow/Damshagen

Bei seiner Geburt im Frühjahr 2017 war Honk so groß und schwer, dass Reittherapeutin Jessica Schroth, auf deren Hof der Bulle zur Welt kam, wie sie sagt, „richtig ackern musste“, um ihn lebend aus seiner Mutter herauszubekommen.

Auch wenn Honk inzwischen zu den „Stars“ auf dem Bauernhof in Hof Gutow (Gemeinde Damshagen) gehört, weil er, wie Holger Schroth, der Mann der Therapeutin, sagt, „Eine Tonne Kuschelmasse ist“ – im Grunde zeugt Honks Existenz von einem fragwürdigen Zuchtexperiment. Kein Experiment, das Familie Schroth zu verantworten hat, sondern die Fleischproduktionsindustrie. Honk eignet sich übrigens geradezu perfekt für die Behandlung von Klienten, die seine Frau aufsuchen, um mit Hilfe der Tiere Ruhe zu finden oder ihre Motorik weiterzuentwickeln.

„Hilfskraft ohne nennenswerte Kenntnisse“

„Wir haben Honks Mutter gekauft, um ihr die vorzeitige Tötung zu ersparen. Sie war trächtig, sollte noch abkalben und dann am Tag darauf zum Schlachter“, berichtet Jessica Schroth. Honks Vater gehört zu der für gesteigerte Fleischgewinnung gezüchteten Rinderrasse „Weißblaue Belgier“, wie die Therapeutin weiter erklärt. „In Deutschland ist die Reinzucht ‚Weißblauer Belgier‘ zwar verboten, aber deutsche Züchter kreuzen oft ihre weißbunten Kühe mit dieser Rasse und erhalten so einen per Gesetz erlaubten Hybriden.“

Reinrassige „Weißblaue Belgier“ können nicht auf normale Art und Weise zur Welt kommen. Sie sind so überdimensional groß und schwer, dass immer ein Kaiserschnitt angesetzt werden muss. Bei dieser Rinderrasse liegt eine Spontanmutation vor, die per Zucht ausgebaut wurde – eine Verstümmelung des Gens, das das Muskelwachstum reguliert. Ebenso behindert diese Mutation Fettansatz. „Im Grunde sind diese Tiere wandelnde Fleischberge“, erklärt Jessica Schroth.

Honk, der ein Hybride ist, also kein reinrassiger „Weißblauer“, hatte es dennoch mehr als schwer, zur Welt zu kommen. Doch er hat es mit Jessica Schroths Hilfe letztlich geschafft. Sein Name bedeutet: „Hilfskraft ohne nennenswerte Kenntnisse“. Honk ist von äußerst gutmütiger, gemütlicher Natur und genießt es sichtlich, wenn Menschen mit ihm kuscheln. „Wenn er etwas ausgefressen hat“, erzählt Jessica Schroth, „und ich schimpfe mit ihm, dann zieht er immer den Kopf ein und klappert schuldbewusst mit den Augenwimpern.“

Galerie: So leben die Tiere auf dem Bauernhof

Zur Galerie Therapie mit Pferden, Kühen, Hunden und Hahn

Vom Bergischen in das Mecklenburgische

Ursprünglich kommt Familie Schroth aus dem Bergischen Land ( Nordrhein-Westfalen). Holger Schroth stammt aus Köln, Jessica Schroth aus Wuppertal. Vor über zehn Jahren kamen sie gemeinsam nach Mecklenburg, auf der Suche nach einem Hof. Holger Schroths Großmutter stammte aus Mecklenburg, sie lebte vor ihrem Tod noch ein paar Jahre bei ihrem Enkelsohn und seiner Frau in Hof Gutow, in ihrer alten mecklenburgischen Heimat.

Die freiberufliche Therapeutin Jessica Schroth ist ausgebildete Pferdetherapeutin und Pferdewirtin. Sie lebt mit Mann und Sohn Dustin (23), dem jüngsten von insgesamt drei Kindern, die zu dieser Patchwork-Familie gehören, auf dem Hof.

Kuh Lilly zum Beispiel kam bereits als Kalb auf den Hof. Sie hätte notgeschlachtet werden sollen, weil sie sich ein Vorderbein gebrochen hatte. Dass es gelang, Lilly das Bein einzugipsen „ist vor allen Dingen der Fähigkeit meiner Frau geschuldet, mit den Tieren sprechen zu können. Die verstehen, was sie sagt“, so Holger Schroth.

Das vollkommen verängstigte Kalb jedenfalls soll sich unter dem Einfluss der Ansprache durch die Therapeutin beruhigt haben. Das Bein konnte vergipst werden und heilte gut zusammen. Kuh Lilly ist gesund und munter und hat inzwischen selbst schon ein Kälbchen geboren, das „Fee“ heißt. Kinder wird dieser Name freuen, handelt es sich doch damit um „Lillys Fee“.

Dass Kühe auf Menschen eine ähnlich beruhigende Wirkung wie auch ihre Pferde haben, stellte die Therapeutin im Kontakt mit den Kühen schnell fest. Seitdem bindet sie auch die Rinder, die auf ihrem Hof leben, in ihre Therapien mit ein.

Kontakt zur Familie Schroth Wer der Familie Schroth aus Hof Gutow behilflich sein kann, damit ihr Weihnachtswunsch bezüglich der Anpachtung von Land in Erfüllung geht, kann sich bei Jessica Schroth persönlich unter der Telefonnummer: 0151 / 156 029 18 melden. Auch wer sich mit Hilfe der Tiere in Hof Gutow therapieren lassen möchte oder einfach nur mal entspannen will, beim Kuscheln mit Honk zum Beispiel, kann sich ebenfalls unter der angegebenen Telefonnummer einen Termin geben lassen.

Vier Hektar Grünland zur Pacht gesucht

Einen großen Herzenswunsch hegt Familie Schroth: Sie würde gerne ihren Hof als einen landwirtschaftlichen Betrieb registrieren lassen. Doch dazu fehlen ein paar Hektar Pachtland. „Leider ist keiner der großen Landwirte in unserer Region bereit, uns die fehlenden vier Hektar zu verpachten. Deshalb gilt unsere Tierhaltung auf unserem Hof nach wie vor als ‚Hobby‘, was sehr kostspielig ist“, sagt Jessica Schroth.

Hätten die Schroths Gelegenheit, die noch benötigte Fläche im Umkreis von 15 Kilometern Entfernung zu ihrem Hof zu pachten, wären sie nicht nur berechtigt, Förderungen zu beantragen, die Landwirten zugutekommen – auch viele Pflichten, denen sie als Tierhalter nachkommen müssen, wie die Untersuchungen, um Tierseuchen auszuschließen, müssten nicht alle aus eigener Tasche bezahlt werden. „Wenn irgendjemand jemanden kennt“, sagt Jessica Schroth, der uns behilflich sein könnte, würde uns das sehr helfen. Wir zahlen den ortsüblichen Pachtpreis.“

Lesen Sie auch:

Von Annett Meinke