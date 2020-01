Die Wirtschaft brummt

Schönberg

Ist Ihnen aufgefallen, wie voll die Einkaufsmärkte zwischen den Feiertagen waren? In Schönberg reichte die Schlange, die sich vor den Kassen bildete, bis ganz nach hinten. So war’s tatsächlich an einem Tag. Ein Kunde nahm’s locker, während er wartete. Er lächelte und sagte, der Andrang liege wohl daran, dass die Leute annehmen: „Bald gibt es nichts mehr.“

Wir wissen das jetzt besser. Es gibt immer noch alles in Hülle und Fülle.

Weil die vollen Märke vor allem Essbares verkauft haben, stellt sich die Frage: Wo sind die Lebensmittel alle hin? Können Menschen in wenigen Tagen solche Unmengen verspeisen? Bitte blicken Sie jetzt nicht in Richtung Ihres Bauches und denken: „Da sieht man, wo das viele Essen hingegenkommen ist und was es angerichtet hat.“

Was nun tun gegen den gewachsenen Bauchumfang? Eine besonders zum Jahresbeginn beliebte Methode lautet: Sport treiben. Die dazugehörigen Gerätschaften gibt’s demnächst in allen Märkten. Auf das die Wirtschaft weiter brummt.

Von Jürgen Lenz