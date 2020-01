Grevesmühlen/Schwerin

Die Zahlen sind eindeutig: „Wir sind in MV leider trauriger Spitzenreiter was das Thema Adipositas anbetrifft“, sagt Markus Juhls, Sprecher der AOK Nordost in Mecklenburg-Vorpommern. Fast die Hälfte der Menschen im Land hat laut der BMI-Messung (Body-Maß-Index, Anm. d. Red.) zu viel auf den Rippen, jeder Fünfte gilt als fettleibig, hat einen BMI von mehr als 30. „Und das Problem wächst, und das im wahrsten Sinne des Wortes.“ Die AOK hat mit mehreren Kliniken, unter anderem mit Sana in Wismar, Verträge abgeschlossen, um das Problem anzugehen. Wie Markus Juhls betont, reiche es nicht aus, einem betroffenen Patienten ein Magenband anzulegen. „Viel wichtiger ist die Betreuung danach, das reicht von der Ergotherapie bis zur Ernährungsberatung.“ Wie hoch die Kosten für die Krankenkassen durch dieses Problem sind, lasse sich nicht beziffern“, erklärt der AOK-Sprecher. „Es lässt sich einfach nicht eingrenzen, welche Krankheiten direkt damit in Zusammenhang stehen.“

Konkrete Zahlen allerdings gibt es im Hinblick auf Geschlecht, Altersgruppen und Bildungsgrad bei diesem Krankheitsbild. Demnach sind immer mehr junge Leute betroffen, in der Altersgruppe 18 bis 29 Jahre sind vor allem Männer und Frauen betroffen, die zur unteren Bildungsschicht zählen, rund 20 Prozent von ihnen sind übergewichtig, 13 Prozent sogar adipös. Zum Vergleich: in der gleichen Altersgruppe sind in der oberen Bildungsgruppe 12 Prozent übergewichtig und 5 Prozent adipös also fettleibig.

So wird der BMI berechnet:

Einfach das Körpergewicht (in Kilogramm) geteilt durch Größe (in Metern) zum Quadrat und fertig ist der Box-Maß-Index. Im Internet gibt es auf den Seiten der Kankenkassen Online-Rechner dazu. Und das bedeuten die Ergebnisse: Unter 18,5: Untergewicht

18,5–24,9: Normalgewicht

25–29,9: Übergewicht

30–34,9: Adipositas ( Fettleibigkeit) Grad I

35–39,9: Adipositas Grad II

ab 40: Adipositas Grad III

Von Michael Prochnow