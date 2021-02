Mecklenburg

„Die ältesten Gebäude Mecklenburgs sind fast überall die Kirchen mit ihren langen Baugeschichten“, sagt der Wismarer Gästeführer Micha Glockemann. Mit Glück haben aber genauso Privat- und Profanbauten die Jahrhunderte überdauert. Glockemann: „Aber diesen Gebäuden sieht man das Alter nicht immer an.“

Nordwestmecklenburg

Madlen Oest von der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg kennt naturgemäß die ältesten noch vorhandenen Gebäude in der Region. Manch ein Gebäude geht im Kern auf das Mittelalter zurück. Der Kernbau des Rathauses in Gadebusch stammt aus dem 14. Jahrhundert, genauso der Kernbau des Gadebuscher Schlosses.

Das Schloss zeigt, wie sich ein Gebäude immer wieder verändert: Als Renaissanceschloss mit Überformungen im 18. und 19. Jahrhundert wird das Schloss als Amtsgebäude „durchgebaut“, später als Museum, Internat, Verwaltungsgebäude und Amtsgericht genutzt. Nach einer Zwangsversteigerung 2017 gehört das Schloss nun der Stadt und wird saniert. Das Deutsche Haus in Rehna stammt aus der Zeit um 1537, das Gutshaus in Großendorf aus der Zeit um 1660 wurde auf den Resten einer mittelalterlichen Ringanlage errichtet.

Deutsches Haus in Rehna Quelle: Lenz Jürgen

Alte Bauernhäuser

Noch älter ist das ehemalige Propsteigebäude in Neukloster, datiert auf um 1250. Madlen Oest: „Das gilt als profanes romanisches Gebäude.“ Heute wird das Haus als Kindergarten genutzt. In Retelsdorf südöstlich von Schönberg steht das älteste Bauernhaus des Landkreises, im Kern wurde es auf die Zeit um 1400 datiert. „Aber es ist eine Ruine, leider“, kommentiert Olaf Both vom Volkskundemuseum Schönberg.

Das „Bechelsdorfer Schulzenhaus“ als Teil des Schönberger Museums wurde um 1525 errichtet. „Eines der ältesten Bauernhäuser im Land“, sagt Olaf Both. Der heutige Zustand des wiedererrichteten niederdeutschen Hallenhauses entspricht dem der Bauernhäuser im ehemaligen Fürstentum Ratzeburg um 1800.

Der Denkmalhof "Bechelsdorfer Schulzenhaus" liegt idyllisch am Stadtrand von Schönberg. Quelle: Jürgen Lenz

Wismar

„Die Mecklenburger Straße 12 gilt derzeit als das älteste Privathaus der Stadt, dessen Holz in der Kellerdecke und im Dachstuhlgebälk wurde im Winter 1294 und 1295 geschlagen“, weiß Micha Glockemann und erzählt vom Kaufmannshaus in direkter Nähe zum Wismarer Marktplatz. Der Kemladen, so nennt man das Wohnhaus hinter dem „Geschäftshaus“ mit den großen Speicherböden, stammt aus dem 16. Jahrhundert und hat noch Bemalungen aus der Zeit des Barock.

Das rote Gebäude der Mecklenburger Straße 12 am Wismarer Marktplatz gilt im Kern als ältestes Gebäude der Stadt. Gerade au der Rückseite ist dies gut sichtbar. Quelle: Nicole Hollatz

„Das Haus ist so unscheinbar jetzt“, erzählt er von der modernen Nutzung als Bank. Die Fassade wurde im 17. Jahrhundert neu gestaltet. „Aber wenn man die Rückseite ansieht, ahnt man auch, wie alt das Gebäude ist.“ Das Wismarer Welt-Erbe-Haus dürfte das nächstälteste nach derzeitigem Forschungsstand sein – das Holz im Dachstuhl wurde auf 1351 datiert. „An dem Haus sieht man auch dessen Geschichte“, erzählt Micha Glockemann von der modernen Nutzung als Museum mit erhaltenen Malereien.

Wismarer Weinberg

Nicht weit davon entfernt steht der „Weinberg“, auch mit dem Markt in Sichtweite. „Das Holz des Dachstuhls ist auf 1354 datiert, der Dachstuhl ist fast komplett erhalten und im Lastenrad hängt sogar noch ein Seil“, berichtet Micha Glockemann. Das Haus wurde seit 1648 als Weinhandlung genutzt und hat daher seinen Namen. Glockemann: „Es ist bemerkenswert, dass das Haus kaum verändert wurde.“ Die barocke Ausstattung mit der bemalten Balkendecke von 1648 und den Fachwerkeinbauten ist immer noch zu sehen im inzwischen sanierten Restaurant.

Bemerkenswert: Der Kemladen, also der Anbau zu Wohnzwecken hinter dem Speichergebäude, stammt zwar aus dem 16. Jahrhundert, aber sein Erdgeschoss wurde gleich 1354 mitangebaut. „Der älteste in Wismar und ein Backsteinkemladen“, so Micha Glockemann. „Sonst wurden Kemläden als Fachwerkhäuser gebaut, das war billiger und ging schneller. Aber die Hausbauer hatten damals wohl schon das Geld . . .“

Weinberg Wismar, Restaurant Quelle: Hoffmann Heiko

Bad Doberan

Dagegen sind die historischen Profanbauten in Bad Doberan und Heiligendamm vergleichsweise neu. Aber alles ums Kloster ist umso älter. „Das Bad Doberaner Klostergelände hat natürlich die ältesten Gebäude mit dem Beinhaus aus der Zeit um 1250“, erzählt Gästeführer Heribert Koth.

Die Klosterscheune aus der Zeit um 1220 bis 1275 gilt als ältestes gotisches, profanes Ziegelmauerwerk Mecklenburgs und ist leider nur noch als Ruine erhalten. Das ehemalige Kornhaus der Klosteranlage, um 1270 bis 1280 aus Backstein gebaut mit sechs Lagerebenen, wurde 2011 saniert und wird für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Brauhaus, Mühlhaus, Mälzerei, Bäckerei und Brennerei – auf der Klosteranlage sind noch einige Gebäude aus der Zeit. Das Torhaus als Wohnhaus stammt aus dem 13. Jahrhundert.

Bauboom durch Herzog

„Das nächste Gebäude außerhalb der Sakralbauten wäre das Amtshaus, auch im heutigen Klostergelände“, berichtet Heribert Koth weiter. „Das steht an der Stelle des ehemaligen Schlosses als Unterkunft für die Herzöge.“ 1793 wurde das schlicht gestaltete eingeschossige Fachwerkhaus fertig gebaut – mit Resten des abgerissenen Schlosses. Verwaltung, Schule, Arbeitsamt – mit vielen Umbauten und Leerstand wurde das Haus erst 2014 saniert zum kirchlichen Gemeindezentrum.

Das Amtshaus auf dem Klostergelände in Bad Doberan Quelle: DBR

„Friedrich Franz I. hatte das Amtshaus aufgegeben, er wollte was Repräsentativeres“, berichtet Heribert Koth von der „Geburtsstunde“ Heiligendamms als Seebad. „Friedrich Franz I. war auf Anraten seines Hofarztes wohl der Erste, der dort baden gegangen ist.“ Und ihm folgten andere und begründeten den Bauboom Anfang des 19. Jahrhunderts, angefangen mit dem Friedrich-Franz-Palais als großherzogliche Residenz aus dem Jahr 1795.

Landkreis und Rostock

Auch im übrigen Landkreis Rostock gibt es zahlreiche erhaltene Baudenkmale. Das Gutshaus im Ostseebad Rerik stammt im Kern aus der Zeit um 1660, der Dreiseitenhof „Schmadebeck“ in Kröpelin aus der Zeit um 1770, das Arbeiterwohnhaus in Reddelich aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Der Denkmalhof Pentzin in Retschow (südlich von Bad Doberan) mit dem niederdeutschen Hallenhaus wurde ab 1787 gebaut, das barocke Herrenhaus in Hohen Luckow (südlich von Retschow) ist aus der Zeit um 1708.

„Das ist wohl eines der ältesten Bürgerhäuser Rostocks“, erzählt Prof. Dr. Ernst Ludolf Münch vom Verein für Rostocker Geschichte vom sogenannten Wilhelm-Hagemeyer-Haus, An der Hege 11. Um 1218 wurde das Haus errichtet, die Seitenfront zur Großen Scharrenstraße und der rückwärtige Ostgiebel stammen aus dem frühen 13. Jahrhundert, der Westgiebel zur Straße wurde im 18. Jahrhundert barock überformt. „Das Haus war später Sitz des Ratsbarbiers und wieder später eine Gaststätte“, weiß Professor Münch. Ab 1471 wird es als Wohnhaus erwähnt.

Rostocker Kuhtor und Rathaus

„In Rostock kann man das Kuhtor als ältestes profanes Gebäude ansehen“, beschreibt Rostocks Stadtkonservator Peter Writschan. 1262 wurde es erstmals urkundlich erwähnt. „Es folgt das historische Rathaus, das 1279 in Nutzung ging.“

Rostocks Stadtbefestigung hatte 22 Tore, das Kuhtor ist das älteste und wird sogar als ältestes erhaltenes Stadttor Norddeutschlands gehandelt. Nachdem es ersetzt wurde, wurde nur noch das Vieh durch dieses Tor auf die Wiesen geführt.

Peter Writschan über das Rathaus: „1265 wurden die drei Stadtteile Altstadt, Neustadt und Mitte vereinigt, vorher hatte jeder Stadtteil ein eigenes Rathaus“, erklärt er weiter. Nun sollte ein neues gebaut werden. „Nach Auswertung der Akten und der Baubefunde gehen wir heute davon aus, dass 1279 der erste Teil in Nutzung ging.“ Der Grundbau des Rathauses war dann also in großen Teilen fertig. „Das ist damit eines der ältesten noch erhaltenen Rathäuser in ganz Deutschland“, so der Stadtkonservator. Und es wurde immer als Rathaus genutzt.

Das Rostocker Rathaus wurde im 13. Jahrhundert erbaut und ist bis heute eines der Wahrzeichen der Hanse- und Universitätsstadt. Quelle: Kira Müller

„Die Rathaushalle, dieses Doppelhaus, wurde wirklich von Anfang an so gebaut, im Keller war von Anfang an ein Weinkeller, ein Bierkeller in der Halle“, beschreibt er weiter. Im Rathaus wurde gehandelt, beispielsweise mit Stoffen. Im Gewölbekeller, der immer noch als Ratsschenke genutzt wird, ist das Mittelalter sichtbar. Und: „Erst hatte das Rathaus nur drei Türme.“ 1480 kamen vier weitere dazu. „Man sieht von der Rückseite, dass die im Nachhinein eingefügt wurden.“

Von Nicole Hollatz