Die attraktive Alternative zum Schönberger Musiksommer

Schönberg

Wer sich für Kultur interessiert, der erlebt in diesem Jahr kein Notprogramm des Schönberger Musiksommers, der wegen Corona ausfallen muss. Was die Kirchengemeinde zahlreichen Besuchern aus nah und fern bietet, ist auch kein Lückenbüßer. Die Lücke im gewohnten Ablauf hat Platz gemacht für etwas Anderes: die Aktion „Klingender Kirchplatz/Offene Kirche“. Sie kommt gut an. 50 Zuschauer aus der ganzen Region waren am Dienstagabend in der Kirche. Sie spendeten viel Applaus für einen gemeinsamen Auftritt der Märchenerzählerin Anna Malten und des Musikers Wolf Malten.

Für Anna und Wolf Malten war der Auftritt in Schönberg etwas Besonderes: der erste nach dem Beginn der Corona-Pandemie. „Für uns als Künstler ist es unheimlich wichtig, Publikum zu haben“, erklärt Anna Malten. Sie lebt in Siebeneichen ( Kreis Herzogtum Lauenburg). Aus der Zeit, in der sie noch in Lübseerhagen unweit von Schönberg wohnte, ist sie als Anna Malten bekannt. Sie sagt, die Veranstaltungen in der Kirche in Schönberg hätten etwas sehr Verbindendes über die Landesgrenzen hinweg – und „eine Strahlkraft für die ganze Region“.

Anzeige

Gute Gemeinschaft auch mit Corona-Abstand

Das hat auch die Aktion „Klingender Kirchplatz/Offene Kirche“. Der Schönberger Kirchenmusikdirektor Christoph D. Minke und der Konzertmanager Karsten Lessing erläutern gemeinsam im ersten Jahr seit 1987, in dem der Musiksommer ausfallen muss: „Wir besinnen uns auf unsere Wurzeln, auf das, was da ist, auf die Ressourcen, die die Musiksommerstadt Schönberg so reichhaltig zu bieten hat: Atmosphäre, Menschen, Architektur – und nicht zuletzt ein geräumiger und doch lauschiger Kirchplatz.“ Künstler und Künstlerinnen würden zusammentragen, was Herzen erfreut, Seelen gesund macht und Gemeinschaft – auch mit Corona-Abstand – fördert. Seit Beginn der Corona-Pandemie kommen in Schönberg bei keiner anderen Veranstaltung so viele Menschen zusammen.

Weitere OZ+ Artikel

Kantor Christoph D. Minke (54) spielt Drehorgel am Eingang der Kirche in Schönberg. Quelle: Jürgen Lenz

Sie treffen sich an den Dienstagabenden und kommen miteinander ins Gespräch. Die Atmosphäre auf dem Kirchplatz und in der Kirche ist dann eine Besondere – noch etwas persönlicher als die des Schönberger Musiksommers, der sich bereits von der Anonymität großer Festivals abhebt.

Geht das Konzept von „Klingender Kirchplatz/Offene Kirche“ auf? Christoph D. Minke antwortet: „Es geht ganz gut auf. Es wird angenommen.“ Natürlich könne die Aktion nicht mit dem Schönberger Musiksommer verglichen werden. Es gebe keine Konzerte, keine festgelegten Veranstaltungen. Der Kirchenmusikdirektor sagt: „Die entstandene Leerstelle bleibt. Man sollte es auch merken. Vielleicht macht es sensibel dafür, was wir sonst haben.“ Jeden Dienstagabend lädt die Kirchengemeinde von Neuem ein. Sie versteht die Veranstaltungen als „unser Beitrag, mit Respekt für das Hier und Jetzt und allen Erfordernissen entstehen zu lassen, was geschieht: eine Einladung zu Bewegung und Offenheit.“ In der Kirche kann auch eine Ausstellung mit Werken von Magnus Pelkowski besucht werden. Der Künstler, der in Rankendorf wohnt, stellt Musiksommererinnerungsbilder aus.

Besonderes Theater empfohlen

Für das Publikum hatte Christoph D. Minke am vergangenen Dienstag „eine dringende Empfehlung, wenn es wieder losgeht.“ Anna und Wolf Marten arbeiten seit 2017 für das Lübecker Wasser-Marionetten-Theater. Er komponiert und spielt die Musik zu den Stücken. Sie schreibt die Geschichten und Dialoge. Zusammen inszeniert das Paar Geschichten im Wasser, unter Wasser und um das Wasser herum, inklusive Figurenbau, Bühnenbau und Spiel. Zurzeit kann das Theater in der Kanalstraße 108 zu keinen Vorstellungen einladen. Wegen den Corona-Abstandsregeln dürfte es nur für acht Besucher spielen, was nach Auskunft der Betreiber nicht finanzierbar wäre.

Wolf und Anna Malten arbeiten für das Lübecker Wasser-Marionetten-Theater. Wegen Corona ist es derzeit geschlossen. Quelle: Ulf-Kersten Neelsen

Anna Malten erzählt seit vielen Jahren Märchen. Sie sagt: „Das Begreifen läuft bei Märchen nicht über den Verstand, sondern auf einer anderen Ebene in uns. Ich nenne ihn den Märchenraum. Das ist ein Raum im Herzen der Menschen, der sich sofort öffnet, sobald irgendwo ein Märchen erzählt wird.“

Das steht beim nächsten Mal auf dem Programm Am 28. Juli steht die Aktion „Klingender Kirchplatz/Offene Kirche“ in Schönberg unter dem Titel „Dein Reich komme: Vater unser im Himmelreich“. Die Kirchengemeinde lädt an dem Dienstag ab 19 Uhr ein. Der Eintritt ist frei. Es erklingt die 2019 auf dem Schönberger Kirchplatz gegossene Glocke – ab etwa 20 Uhr kommentiert von Christoph D. Minkes Spiel auf der Winzer-Orgel und der Van-der-Linden-Orgel. Der Schönberger Kirchenmusikdirektor erläutert: „Ob es der mittelalterliche Mönch bei Tische war, Martin Luther in der Schule, die alten Meister an ihren Orgeln oder Johann Sebastian Bach, der am 28. Juli vor genau 270 Jahren verstarb, oder Felix Mendelssohn Bartholdy und viele nach ihm – auch durch unsere Tage pflanzt sich diese markante Ton-Reihe, mit der man so viel machen kann.“ Hintergrund ist das Vater-Unser-Gebet, das einzigartig ist und doch Parallelen in anderen Religionen und Denkschulen hat.

Bekannt ist Anna Malten auch als Malerin. Über ihre Arbeitsweise sagt sie: „Meine Bilder entstehen aus dem unmittelbaren Kontakt mit der Natur – ohne Planungen, ohne Konfektion oder Berechnung.“ Je weniger sie beim Malen wolle, desto wahrhaftiger werde das Bild.

Über den Autor

Lesen Sie auch:

Von Jürgen Lenz