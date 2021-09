Grevesmühlen

Günter Henning weiß Bescheid über die Historie von Grevesmühlen. Der 83-Jährige liefert viele Informationen für eine Stadtführung. Das Erforschen der Heimatgeschichte liegt ihm am Herzen. Er zitiert einen Satz von Goethe, als er erklärt, wie wichtig es ist, die Historie der Stadt zu kennen: „Steine sind stumme Lehrer, also müssen wir unsere Heimatgeschichte selbst erforschen.“

Der Rundgang durch die Gegenwart und Geschichte von Grevesmühlen beginnt an der Malzfabrik, Börzower Weg 1. Sie ist weithin bekannt als eines der wichtigsten Industriedenkmäler in Mecklenburg-Vorpommern. 1893 gründeten vier Männer das Unternehmen Malzfabrik Grevesmühlen. Ihr Betrieb arbeitete für Brauereien in Grevesmühlen und Rostock, aber auch in Portugal und Deutsch-Ostafrika.

Zur Blütezeit 1939 belieferte er 363 Kunden. 1945 diente die Malzfabrik kurzzeitig als Gefangenenlager für Angehörige der Wehrmacht. 1955 gründete sich der VEB Malzfabrik. 1960 produzierte er 3280 Tonnen Malz und 380 Tonnen Kaffeeersatzmischung. Nach der Wende entstanden eine Einkaufspassage, Büros, Wohnungen und Arztpraxen. Von 2002 bis 2004 ließ der Landkreis Nordwestmecklenburg die Malzfabrik umbauen. Dann zog ein Teil der Kreisverwaltung ein.

1957 Busbahnhof am Karl-Liebknecht-Platz gebaut

Nächste Station des Stadtrundgangs in Grevesmühlen: der Karl-Liebknecht-Platz. Arbeiter errichteten hier 1957 einen Busbahnhof, der allerdings später zum Bahnhof verlagert wurde. Das Amtsgericht auf der südlichen Seite des Platzes ist bereits 141 Jahre alt. Links neben dem Altbau steht ein moderner Neubau.

Aus dem Jahr 1921 stammt das prächtige Verwaltungsgebäude Goethestraße 1. Hier befand sich bis 1991 die Kommandantur der Roten Armee.

Gedenkstein für Mitglied einer Terrororganisation

Unweit des Hauses liegt ein großer Stein, der nach Auskunft der Stadt im Mai 1933 im Gedenken an Albert Leo Schlageter aufgestellt wurde. Der Mann aus dem Dunstkreis des Nazimilieus nahm 1923 am ersten Reichsparteitag der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei teil, gehörte der NSDAP-nahen Großdeutschen Arbeiterpartei an und war Teil der „Schwarzen Reichswehr“, einer illegalen Organisation zur Wiederaufrüstung des Deutschen Reiches.

Während der Besetzung des Ruhrgebiets durch Frankreich und Belgien gehörte Schlageter einer Terrororganisation an. Sie verübte Anschläge auf Bahnstrecken und Brücken. Ein französisches Militärgericht verurteilte ihn „wegen Sprengstoffattentaten und Spionage“ zum Tode. Das Urteil wurde 1923 in der Golzheimer Heide nahe Düsseldorf vollstreckt.

Die 1894 gebaute Malzfabrik ist eines der bedeutendsten Industriedenkmäler in Mecklenburg-Vorpommern. Quelle: Jürgen Lenz

NS-Organisationen stilisierten Schlageter zum Märtyrer. In rechtsextremen Kreisen sind bis 2020 Zeichen der Heldenverehrung nachweisbar. Auf dem 1933 anlässlich des zehnten Todestags aufgestellten Gedenkstein in Grevesmühlen ist heute keine Aufschrift zu sehen, die auf Schlageter hinweist. Auf ihm steht eine moderne Skulptur mit dem Titel „Kreihnsdörp.“ Das zentrale „Schlageter-Nationaldenkmal“ in Düsseldorf wurde 1946 nach einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung abgerissen.

Raubritter rannte vergeblich gegen die Mauer an

Parallel zur Goethestraße führt eine Allee in Richtung der Großen Seestraße. Grevesmühlener pflanzten die Bäume vor 170 Jahren, nachdem die Wallanlagen zugeschüttet worden waren. Ursprünglich gab es hier eine Stadtmauer. Sie sollte Grevesmühlen vor Plünderungen schützen. Günter Henning berichtet: „Aus dem Jahre 1292 wissen wir, dass Johann von Gadebusch, der von einem Raubzug aus dem Klützer Wald zurückkehrte, vergeblich gegen diese Stadtmauer anrannte.“

170 Jahre alt ist eine Allee in Grevesmühlen. Dort stand in früheren Zeiten die Stadtmauer. Quelle: Jürgen Lenz

Am oberen Ende der Großen Seestraße steht auf der linken Seite das „Älteste Haus“ von 1660. Am 4. Mai 1994 eröffnete hier nach Auskunft von Günter Henning das Grevesmühlener Museum. Seit 2006 ist es in einer ehemaligen Schule am Kirchplatz untergebracht.

Stadtbrand legte Schloss in Schutt und Asche

Nach der Großen Seestraße folgen der Rathausplatz und der Markt. Dort existierte in früherer Zeit zuerst eine Burg, dann ein Schloss, das 1659 bei einer Feuersbrunst abbrannte. Das Rathaus stammt aus dem Jahr 1786. 1998 eröffnete die Stadt das moderne Hintergebäude.

Schöne Aussicht Der Turmder Sankt-Nikolai-Kirche in Grevesmühlen ragt 40 Meter empor. Er bietet von oben einen schönen Blick über die Stadt und ihre Umgebung. Wer die Aussicht genießen will, bekommt im Museum am Kirchplatz den Schlüssel zum Turm.

In der gegenüberliegenden Ecke des Marktes steht die Skulptur „Der Rufer.“ Uwe Maroske hat sie vor 25 Jahren geschaffen. Links daneben an der Ecke Markt/August-Bebel-Straße: der Gasthof „Altes Rathaus“ von 1715. Bis 1994 war hier ein Sitz der Stadtverwaltung.

Das einstige Geschäftshaus der Kaufmannsfamilie Callies fällt mit stilvoller Fassade auf. Quelle: Jürgen Lenz

Etwas weiter auf der rechten Seite der Wismarschen Straße fällt ein Anwesen mit neoklassizistischer Fassade auf. Günter Henning nennt es als eine der Sehenswürdigkeiten von Grevesmühlen. Die Kaufmannsfamilie Callies ließ das Haus bauen. Sie nahm 1882 die erste längere private Fernsprechleitung in Mecklenburg in Betrieb. Am anderen Ende der Leitung: ihr Kontorhaus mit Getreidespeicher am Ortseingang von Dassow. In das Callies‘sche Haus in Grevesmühlen zieht im Oktober das städtische Wohnungsunternehmen Wobag.

Kirchturm stürzte nach Feuersbrunst ein

Ebenfalls auf der rechten Seite: die ehemalige Post, August-Bebel-Straße 11, und die August-Bebel-Straße 31, ein Haus mit besonderer Fassade. Der Erker ist im Stil der traditionellen russischen Holzbaukunst gehalten.

40 Meter hoch ist der Turm der Sankt-Nikolai-Kirche. Er bietet von oben einen herrlichen Blick über die Stadt. Quelle: Jürgen Lenz

Der Stadtrundgang durch das historische Zentrum von Grevesmühlen endet auf dem Kirchplatz. Der ursprüngliche Kirchturm stürzte beim großen Stadtbrand 1659 ein. Er war rund 92 Meter hoch.

Ex-Grevesmühlener sponserte neues Kirchendach

„Ihre heutige Gestalt verdankt die Kirche allerdings auch zu einem beträchtlichen Teil dem Umbau von 1870/72“, erläutert Günter Henning. 1987 erneuerten Handwerker das Dach. Der ehemalige Grevesmühlener Friedrich Harms sponserte die Arbeiten. Er unterstützte nach der Wende zahlreiche Projekte in der Stadt.

Die frühere Schule, Am Kirchplatz 5, ist heute nicht nur Museum, sondern auch Vereinshaus mit modern gestaltetem Erweiterungsbau. Der Luise-Reuter-Saal bietet Platz für Versammlungen, Ausstellungen, Feiern und Feste.

