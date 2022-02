Im Sommer findet der Bundesausscheid im Vorlesewettbewerb in Berlin statt. Mit dabei ist Maggie Both von der IGS Johann Wolfgang von Goethe aus Wismar. Sie gewann den Landeswettbewerb, der in dieser Woche in Klütz ausgewertet worden war. Wie die Teilnehmer trotz Pandemie daran teilnahmen, das erfahren Sie hier.

Beste Vorleserin in Nordwestmecklenburg ist Maggie Both aus Wismar

