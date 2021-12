Die besten Vorleser kommen aus Boltenhagen

„Hanno malt sich einen Drachen“ von Irina Korschunow ISBN-13: 9783423075619

Hanno hat sich sehr auf die Schule gefreut, aber dann hänseln ihn alle, weil er zu dick ist. Das bedrückt ihn so, dass ihm nichts mehr gelingen will. Auf dem Heimweg von der Schule setzt er sich auf eine Bank und malt mit dem Stöckchen in den Sand. Da formt sich ein kleiner Drache und wird lebendig. Er will bei Hanno bleiben…

„Ein Freund wie kein anderer“ von Oliver Scherz ISBN-13: 978-3522184571

Erdhörnchen Habbi ist mit einem Wolf zusammengeprallt, dem größten Feind der Erdhörnchen! Doch statt sich auf ihn zu stürzen, blinzelt der Wolf ihn nur kraftlos an. Er scheint schwer verletzt zu sein. Wie könnte Habbi ihn da einfach allein lassen?

„Polly Schlottermotz: Ein Rüssel kommt selten allein“ von Lucy Astner Band 2 der lustigen Vampir-Reihe ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3522505215

Als Polly mit einem schrecklichen Schwindelgefühl aufwacht, ahnt sie es schon: Sie hat einen neuen Eckzahn bekommen! Dass auch dieser Zahn Zauberkräfte hat, stellt Polly schnell fest – denn aus Versehen verwandelt sie ihren Papa in einen Elefanten … Doch das ist nicht ihr einziges elefantöses Problem

„Das Sams 7. Sams im Glück“ von Paul Maar ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3789142901

Das rüsselnasige Wesen ist Herrn Taschenbier wie ein eigenes Kind ans Herz gewachsen. Doch eines Tages ist das Sams weg. Zu seinem eigenen Entsetzen muss es nach 15 Jahren, 15 Tagen und 5 Minuten wieder in die Samswelt zurück – denn sonst würde der Mensch, bei dem es lebt, selbst ein Sams werden.

„Feo und die Wölfe“ von Kathrin Rundell ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3551319395

Feo und ihre Mutter leben in einer kleinen Hütte im Wald. Sie wildern Wölfe aus, die einst als Glücksbringer an die St. Petersburger Oberschicht verkauft wurden, aber jetzt zu groß und wild geworden sind. Eines Tages befiehlt General Rakow ihnen, die Wölfe von nun an zu töten. Doch Feos Mutter weigert sich und wird gefangen genommen.

„Der kleine Flohling“ von Sandra Grimm ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3789108846

Die Geschichte eines kleinen Waldwichtels und seinem großen Herz für Tiere. Flohling gehört zum Wichtelvolk der Littels und wohnt mit seiner Familie im Wald. Als Flohling in die Schule kommt, gilt es, sein Talent herauszufinden. Liegt ihm das Handwerk? Oder die Musik? Doch Flohling hat zwei linke Hände für alles. Ihm will einfach nichts gelingen!