Bis zum 24. Dezember gibt es täglich Veranstaltungen in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Ab dem kommenden Wochenende rollt wieder das berühmte Holzfass durch Grevesmühlen, es zeigt an, wo im Rahmen des lebendigen Adventskalenders Veranstaltungen stattfinden. Los geht es an diesem Wochenende mit dem Adventsmarkt in und um Sank Nikolai herum. Bis zum 24. Dezember gibt es ein buntes und unterhaltsames Programm. Los geht es an diesem Wochenende mit dem Ökumenischen Adventsmarkt, am Montag, 2. Dezember, lädt Gutow Elektronik am Abend zu einem gemütlichen Beisammensein und Glühwein ein. Am Dienstag, 3. Dezember, geht es dann in und vor der Stadtapotheke weiter, Inhaber Stephan Holm-Bertelsen hat Glühwein und Gewinnspiele für die Kunden und die Besucher vorbereitet. Das Sportstudio von Anke Weihs in der August-Bebel-Straße ist am Mittwoch, 4. Dezember, an der Reihe mit lukullischen Überraschungen. Tags darauf, am Donnerstag, 5. Dezember, lädt die Grundschule Fritz-Reuter zu einem Weihnachtsmarkt ab 16 Uhr ein. Gemütlich wird es am Freitagabend, am 6. Dezember, in der Wismarschen Straße. Die Geschäfte von Gabriele Wulf, Sylvia Pleines und Dirk Zachey haben Grünkohlsuppe vorbereitet, es gibt ein Kulturprogramm und Aktionen in und vor den Geschäften. Michael Nagel mit seinem Bastel- und Handarbeitsladen lädt am Sonnabend, 7. Dezember, zur Feuerwerksvorführung ab 17 Uhr ins Freibad am Ploggensee sein.

Von Michael Prochnow