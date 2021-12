Grevesmühlen

Die Fenster sind vergittert, die Türen des Wirtschaftsgebäudes und der Garagen einbruchsicher versperrt. Der einstige Pflanzgarten im Questiner Wald an der Straße zwischen Wotenitz und Questin liegt im Dornröschenschlaf. Das Forstamt nutzt die Gebäude, um Hochsitze zu bauen und hier zu lagern. Ansonsten passiert hier kaum etwas inmitten des dichten Fichtenbestandes, der das Gelände umgibt.

Doch das soll sich bald ändern. Das Projekt „Wald-Freunde-Haus“ soll Leben in den Wald bringen. „Meine Vorstellung ist, dass das hier ein Ort wird, an dem sich Menschen treffen, die ein gemeinsames Interesse, nämlich die Natur, haben“, sagt Peter Rabe, Leiter des Forstamtes Grevesmühlen. Und fügt gleich hinzu: „Und nein, das ist kein Projekt des Forstamtes, hier soll keine Außenstelle einer Behörde entstehen, sondern ein lebendiger Ort, der von ehrenamtlichen Helfern betrieben wird.“

Bäume für den Questiner Wald herangezogen

Um die Gebäude und das Areal dafür herzurichten und dem Verein eine Anlauffinanzierung zu ermöglichen, dafür gibt es in diesem Jahr die OZ-Weihnachtsaktion.

Der ehemalige Pflanzgarten hat seinen Namen nicht von ungefähr. Angelegt wurde er nach dem Zweiten Weltkrieg, damals zogen die Forstämter den Nachwuchs für die Wälder noch selbst. Im Pflanzgarten wurden die Setzlinge für die Aufforstung herangezogen. „Das war nichts anderes als eine Baumschule“, erklärt Peter Rabe. „Es wurde Saatgut hergebracht. Damit das auch funktioniert, braucht es mittlere bis kräftige Sandböden und die haben wir hier.“

Die Bäume wurden dann in die umliegenden Wälder ausgepflanzt, und zwar nicht nur Nadelbäume, sondern auch Eichen und Buchen. „Praktisch alles, was sich für die hiesigen Wälder eignete.“ Das Alter der Bäume in dem Waldgebiet südwestlich von Grevesmühlen lässt darauf schließen, dass ein Großteil seinen Ursprung im Questiner Pflanzgarten hat. Kurz vor der Wende wurde der Betrieb jedoch eingestellt. Es stellte sich heraus, dass es ökonomischer war, die Bäume über herkömmliche Baumschulen zu beziehen. Dennoch behielt das Forstamt das Gelände und die Gebäude, was jedoch nur noch sporadisch genutzt wird.

Kindertag im Wald geplant

„Und deshalb gibt es jetzt die Idee, hier wieder Leben einzuhauchen.“ Platz, Möglichkeiten und Ideen gibt es reichlich. Was im Moment noch fehlt, das sind Menschen, die sich hier engagieren, „Es gibt hier Strom, fließend Wasser, das Dach des Wirtschaftsgebäudes haben wir sichern lassen, natürlich muss noch saniert und renoviert werden.“ Aber das sei alles überschaubar. „Vielleicht finden wir auch, wenn sich denn ein Verein gegründet hat, Firmen, die das gut finden, was hier passiert, und zum Beispiel die Heizung erneuern oder den Außenbereich machen, oder was auch immer.“

Der 52-Jährige hat genügend Visionen für das Objekt. Und die Hoffnung, dass mit der OZ-Weihnachtsaktion sich nicht nur Spender finden, sondern Initiatoren, die das Projekt umsetzen. „Dabei geht es mir nicht darum, dass hier ein Verein den ganzen Tag sitzt und die Natur erklärt. Vielmehr würde ich mir wünschen, dass Kindergruppen hier einen Tag verbringen, Vereine das für Schulungen nutzen und so weiter.“ Erste-Hilfe-Lehrgänge im Wald gehören ebenso dazu wie Wanderungen mit der Kitagruppe, die Tiere und Pflanzen entdeckt. „Und wenn hier die Nachwuchsband einen Abend üben will, um niemanden zu stören, dann ist das auch möglich.“ Kindergeburtstag in der Natur?„

Das Forstamt bleibt natürlich Eigentümer des Areals und auch der fachliche Partner. Denn „ich möchte, dass sich Bürger dieses Platzes annehmen. Alle, die Bock haben, können sich einbringen.“ Ob das am Ende Wald-Freunde-Questin heißt oder sich einen anderen Namen geben würde, das spiele keine Rolle. „Sinn und Zweck soll es sein, mehr Verständnis für die Natur zu wecken, in welcher Form auch immer.“

