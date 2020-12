Die gute Nachricht: Gesamtzahl der Covid 19-Infizierten in NWM sinkt auf 120

Grevesmühlen

Am Dienstag registrierte das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg 29 Neuinfektionen mit Covid 19. Da die Zahl der beendeten Quarantänen aber höher sei, sinke die Zahl der als positiv erfassten Personen auf 120, teilte die Behörde mit. Damit würden sich aktuell 1020 Personen in Quarantäne befinden. In den letzten sieben Tagen traten in Nordwestmecklenburg 120 Fälle auf – die Inzidenz sinkt damit um 4,4 auf 76,3.

Inzidenzwert sinkt auf 76,3

Der Landesdurschnitt liegt bei 96,3 wobei auch die bisherige Spitzenreiter Mecklenburgische Seenplatte und Schwerin mit jeweils knapp 160 leicht sinkende Inzidenzwerte aufweisen. Die durchschnittliche Inzidenz in ganz Deutschland beträgt am Dienstag 198. Rund ein Drittel der Neuinfektionen sei bereits als Kontaktperson in Quarantäne gewesen, heißt es vom Gesundheitsamt, der überwiegende Teil von ihnen habe sich im eigenen Haushalt oder familiären Umfeld angesteckt. Einige der Fälle führten zu Kontaktaufnahmen mit Gesundheitsämtern zum Beispiel in Lübeck oder Güstrow, weil sich dorthin Kontakte ergaben, die weiter verfolgt werden müssen.

Positiver Fall in einer Kureinrichtung auf Poel

Einigen Aufwand habe laut Kreisverwaltung ein positiver Fall in einer Kureinrichtung auf Poel nachsich gezogen, dort wurden Abreisen von weiteren Patienten vorgezogen und Anreisen storniert. Das Personal der Einrichtung und Abreisende mit Symptomen werden nun zunächst getestet, genauso wie Kontaktpersonen zu der infizierten Patientin.

Anweisungen für Rückkehrer aus England

Ein Hinweis gibt es vom Gesundheitsamt für Reiserückkehrer. Das Landes-Gesundheitsministerium hat eine Verfügung erlassen, um auf den vor allem in Großbritannien aufgetretenen ansteckenderen neuen Covid-Strang zu reagieren. Deshalb gilt: Für Personen, die sich innerhalb der letzten zehn Tage in Großbritannien, Nordirland oder Südafrika aufgehalten haben, besteht die Pflicht, sich innerhalb von 24 Stunden beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden und einen (maximal 24 Stunden alten) negativen Corona-Test vorzulegen, beziehungsweise sich innerhalb von 48 Stunden einem Abstrichtest zu unterziehen. Die Quarantäne gilt zudem.

Von Michael Prochnow