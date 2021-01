Grevesmühlen

Es ist eine der größten Investitionen, die die Stadt Grevesmühlen seit der Wende angeschoben hat. Der Schulcampus soll die Infrastruktur der Schulen auf eine neue Ebene heben. 2020 hatten die Planer die ersten Entwürfe vorgelegt, Ende des Jahres hatten die Stadtvertreter grünes Licht gegeben – 2021 könnten die ersten Arbeiten beginnen. Denn in fünf Jahren sollen hier Grund- und Regionalschüler sowie Jungen und Mädchen der Mosaikschule unterrichtet werden.

Ziel des Schulcampus ist es, verschiedene Schulformen zu kombinieren, neue Lernorte zu schaffen und dabei dennoch die einzelnen Stärken der unterschiedlichen Jahrgänge zu fördern. Dafür entstehen auf dem Areal zwischen der Mehrzweckhalle am Ploggenseering und dem Wohngebiet am Wasserturm mehrere neue Gebäude. So bekommt die Regionalschule am Wasserturm einen Neubau, auch die Grundschule am Ploggensee zieht in ein neues Gebäude um, zusätzlich errichtet die Diakonie eine Schule, in der Kinder und Jugendliche mit Handicap unterrichtet werden. Es gibt eine große Mensa, Fahrstühle an den Gebäuden, jede Menge Grünflächen im Inneren des Campusgeländes – und das alles bei einer zentralen Lage im östlichen Stadtgebiet.

Die Planungen für das Mega-Projekt laufen seit knapp fünf Jahren. Damals hatte die Stadt die Lehrer aufgerufen, ihre Vorschläge und Ideen einzubringen, was auch geschah. Als die Stadtvertreter im Frühjahr grünes Licht für die Umsetzung gaben, erfolgte das unter dem Applaus der Lehrer und Schulleiterinnen der betroffenen Schulen. Dass die Bauphase allerdings alles andere als einfach wird, nämlich bei laufendem Schulbetrieb Gebäude abzureißen und andere neu zu errichten, ist einer der Nachteile des Projektes. Kritiker hatten deshalb einen kompletten Neubau am westlichen Stadtrand gefordert, die deutliche Mehrheit entschied sich jedoch für die Nutzung des zentralen Geländes.

Bereits 2023 könnte die Regionalschule umziehen, bis 2025 sollen, so der aktuelle Zeitplan, alle Gebäude fertig sein. Parallel dazu erhält die Grundschule Fritz Reuter im Zentrum der Stadt ein neues Multifunktionsgebäude, auch hier sollen rund fünf Millionen Euro in den nächsten Jahren investiert werden.

Von Michael Prochnow